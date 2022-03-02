利物浦旧将沃罗宁辞去莫斯科迪纳摩助教工作 炮轰普京

安德烈-沃罗宁已经辞去自己在莫斯科迪纳摩的助教工作。

前利物浦射手沃罗宁过去两年一直在莫斯科迪纳摩担任助理教练，他在2015年退役后就转行成为教练。

42岁的沃罗宁曾为乌克兰国家队出场75次，在俄乌交战背景下，他决定离开这支俄罗斯俱乐部。

莫斯科迪纳摩发布了一份声明证实沃罗宁离队的消息，声明写道：“迪纳摩俱乐部已与助理教练沃罗宁达成协议，双方协商解约。”

与此同时，沃罗宁在接受《图片报》采访时说道：“我无法在这个轰炸我祖国的国家工作。”

上周战争爆发后，沃罗宁和家人一同前往德国，他说道：“快阻止普京那个狗娘养的，帮助难民，给我们输送武器，让我们自卫，我为我们的国家感到非常自豪，我们有美丽的城市，很棒的人民。”

“我们会不断战斗，我们会赢的，但代价是如此高昂，这么多人因为战争死去……我们生活在2022年，不是第二次世界大战……”

沃罗宁还谈到自己和家人在离开莫斯科期间经受的压力，他说道：“我们在完全封锁之前离开了莫斯科，我们无法飞往杜塞尔多夫，所以我们飞往了阿姆斯特丹，我的父亲、岳母、妻子和孩子现在都在这里。”

“我这四天都很不好，情况真的很糟糕，当我看到祖国的照片，当我看到新闻，一切就像电影一样虚幻，但这是一部恐怖电影。”

“我只想帮助，出钱也好，我不知道自己该不该说这些话，但如果我现在在乌克兰，我手中应该也会有一把枪。”