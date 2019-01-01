利物浦无暇休息 法比尼奥：现在到了赛季转折点

这位红军中场表示，球队在争夺两个重要奖杯的过程中仍然保持着专注。

法比尼奥说，利物浦正在认真对待接下去一场又一场的比赛，而不是专注于证明自己是英超和欧冠中最好的球队。

周三，红军在第二回合以4-1、总比分以6-1的总比分击败波尔图，离连续两年进入欧冠决赛又近了一步。

现在，他们将在半决赛中面对巴塞罗那，虽然上个赛季的决赛输给了西班牙球队的对手皇家马德里。

在联赛中，利物浦正在与曼城争夺冠军，希望夺得俱乐部的首个英超冠军。

法比尼奥说，俱乐部没有任何时间休息，也没有考虑过去的任何一场比赛，因为他认为已经来到了本赛季的一个“转折点”。

“不，我们没有时间(享受和呼吸)。我们踢得很好，这是本赛季的转折点，我们需要全力以赴。”

“我们正在设法赢得重要的比赛。周日对卡迪夫城我们还有一场重要的英超比赛。”

“当然，我们可以享受一些胜利，但我们总是想着下一个对手。”

法比尼奥所在的利物浦在17场比赛中保持不败，自从一月份输给曼城后，他们保持了12胜5平的战绩。

对很多人来说，这样的成绩得红军成为世界上最好的球队之一，但是法比尼奥并不担心。

“我不知道我们是不是最强的。我们有一支非常现实的球队。”

“比如对波尔图的比赛，我们在比赛刚开始的时候有点小麻烦，但是我们在找到的机会中进球了。”

这位中场球员以其稳定的表现赢得了球迷的喜爱，本赛季他在英超出场25次，在欧冠出场8次。

巴西人花了一段时间才找到自己的状态，现在他已经找到了，他希望球迷们能很快通过安菲尔德的一首歌曲来认可他的努力。

“如果粉丝们喜欢我所做的一切，他们想为我创作一首歌，那就让我们继续吧！”