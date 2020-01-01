利物浦+拜仁觊觎 这位德甲新人不一般！

17岁的弗洛里安-威尔茨成为了勒沃库森历史上最年轻的出场球员，这位新星的故事还有很多...

当德甲联赛成为欧洲五大联赛最早复赛的联赛时，新面孔亮相就已在外界的预料之中了。这不仅仅是职业联赛如何应对疫情的展示，也给了年轻球员一个登场表演的重要舞台。

哈兰德、桑乔、戴维斯以及哈维茨，这些名字早已是球迷们耳熟能详的了。不过，德甲这台重磅造星机还在源源不断地为世界足坛输送一批批明星。

比如，勒沃库森在联赛重启后的首场比赛就派出了他们队史最为年轻的球员，这个幸运的小伙子也成为了德甲历史上第三年轻的球员。要知道，勒沃库森可是在为了欧冠资格在战斗，让年轻球员完成首秀，压力不小。

其他球队

在勒沃库森4-1战胜云达不莱梅的比赛中，17岁零15天的弗洛里安-威尔茨首发亮相。他也是欧洲五大联赛第三位在2003年及之后出生的出场球员。

尽管没有成年队比赛经验，但威尔茨表现得非常不错，在接下来的赛季中，他将有足够的机会展示自己。“他对我们来说很重要，他表现得不错，能够拿球。”勒沃库森主帅博斯的评价很高。

“首秀的感觉肯定是独一无二的，对于一个17岁的小伙子来说，更是如此。但是他毫不紧张，这场比赛的表现很不错。”威尔茨的表现，也许对于博斯来说，并不意外。此前，博斯曾在阿贾克斯和多特蒙德与众多青年才俊共事。

勒沃库森签下威尔茨，可是冒着惹恼科隆和门兴格拉德巴赫的风险的。2001年，三家俱乐部定下君子协议，他们将不会从对方阵中签下任何年轻球员，以保护各自球队的实力均衡。

威尔茨自6岁起就开始在科隆效力，近些年的优异表现，让他成为了德国足球界的希望之星。2019年，威尔茨帮助科隆U17队拿下德国冠军。不过略显遗憾的是，威尔茨在去年夏天遭遇了膝盖韧带伤病，因此错过了本赛季开局阶段的比赛。

威尔茨的恢复速度很快，本赛季为科隆U17出场10次，打入8球，还包括离队前最后一场比赛中上演的帽子戏法。

实际上，不仅仅是德国球队想要签下威尔茨，欧洲多家顶级豪门都有这个打算。在德国，一旦一名球员进入U16级别，将可以签下一份为期3年的青训合约，这份合约包含一年的职业合同附加条款。威尔茨的父母拒绝签署这样的合约，相反只签约2年，并且不包含职业附加条款。

2018年夏天，威尔茨的姐姐，德国U19国脚，朱莉安娜-威尔茨离开科隆加盟勒沃库森。在外界看来，这桩转会预示着威尔茨的离队。威尔茨原本的合同将在今年夏天到期，很多球探都认为他将以自由身的身份决定自己的去向。

勒沃库森青训教练赫尔墨斯认为，“他的天赋异禀。去利物浦、拜仁、多特蒙德，都完全没有问题。每支球队都要引进他。他身上的天赋是与生俱来的。”

在够力足球的采访中，勒沃库森体育总监罗尔费斯透露球队关注威尔茨已久。“他14岁时，我就开始注意他了。当他合同马上就要到期的时候，转会的可能性越来越大，我们进行了尝试。”

“我知道很多俱乐部都对他感兴趣，所以我们想引进他，让他能够留在家附近继续职业生涯。”

这笔转会发生之后，科隆方面因勒沃库森违反君子协议非常不满。勒沃库森则认为威尔茨的合同与其他同龄球员不同，他实际上不是青训球员，而是职业球员。科隆事后收到了一笔补偿金，但仍对失去这位“30年来青训营最佳球员”而震惊。

球场上，威尔茨的表现并没有受到影响。前4场比赛，他为勒沃库森U19队贡献2粒进球，送出3次助攻。博斯也对他非常信任，让他完成了职业生涯首秀。

勒沃库森本周将与门兴格拉德巴赫过招，继续向欧冠联赛资格发起冲击。威尔茨将在这条征途上发挥出德国新一代球星的能量。