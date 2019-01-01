利物浦或为南野激活违约金 自信领跑抢人大战

利物浦已经准备好和他们的死敌在1月冬窗再次一较高下，萨尔斯堡红牛中场南野就是他们共同的目标。

红军已经准备好激活南野与红牛合同当中的解约金条款，花费大概在725万英镑左右。

南野除了在中场活动，还可以出任攻击线上的所有位置。这位24岁的日本国脚在欧冠小组赛对阵利物浦的两场比赛中发挥出色，这让红军主帅克洛普相信，南野就是他希望在新的一年补充进阵容的球员。他所展现出来的全面性，他的力量，跑位和技术，都已经给克洛普留下了深刻印象。

如今萨尔斯堡已经无缘欧冠16强，转而前往了欧联杯的赛场。不过南野想要继续他的欧冠之路，仍有其他途径可供选择。

曼联此前就曾传出有意这名红牛中场。而德甲方面，多特和莱比锡都在虎视眈眈。除此之外，尤文和罗马也曾与南野联系在一起。

不过根据够力足球的消息源，利物浦体育主管迈克尔-爱德华兹相信，南野的价值应该超过他的解约金三倍还多，并且红军现在在南野争夺战中处于非常有利的地位。这桩交易应该会在1月1日冬窗正式开启后完成。

除了引进南野，利物浦也会考虑将小将里安-布鲁斯特和柯蒂斯-琼斯在1月租借出去，他们希望这些年轻人可以有机会收获更多成年队的经验。

来自英冠的斯旺西就被认为可能对这对双子星有所兴趣。天鹅海教头史蒂芬-库伯此前曾任英格兰U17主帅，布鲁斯特和琼斯都是他当年的弟子。

下周，这两位小将都可能会出战利物浦与维拉的卡拉宝杯四分之一决赛。琼斯在过去12个月已经用他的飞速进步打动了克洛普。

上周末，19岁的琼斯在面对伯恩茅斯的比赛中完成了自己的英超处子秀。不过在周中与萨尔斯堡的比赛中，他又再次坐回了替补席。