利物浦想要德里赫特与范戴克并肩作战

前红军后卫史蒂夫·尼科尔认为，尤尔根·克洛普需要找到一位与7500万超级明星（范戴克）同一水平的中卫

史蒂夫尼科尔说，利物浦应该为引进阿贾克斯中卫德里赫特准备好大笔资金，因为乔·戈麦斯不会“变得更好”，而维吉尔·范戴克需要一个优秀的搭档。

在最近的转会窗口，红军投入巨资来补强后防线。

范戴克在2018年1月以破纪录的7500万英镑（9500万美元）加盟红军，荷兰人被认为是安菲尔德最急需的一部分。

荣获PFA年度最佳球员的荷兰国脚用自己的表现证明了自己在角逐欧冠过程中的作用。

预计利物浦将在今年夏天再次投入转会市场，以便在2019-20赛季的英超联赛和欧冠赛场上拔得头筹。

许多人认为克洛普已经在考察德里赫特了。这位19岁的金童吸引了来自欧洲赛场的诸多关注。

尼科尔认为，他将成为默西塞德的理想援军，范迪克需要与他水平相当的搭档，以便让红军实力更加提升。

前利物浦后卫告诉ESPN FC：“告诉你吧，德里赫特和范戴克毫无疑问可以成为世界足坛最好的中后卫搭档。

“利物浦必须尽全力签下一位可以跟范戴克搭档的球员。

“问题在于，尽管戈麦斯在受伤之前表现不错，但说实话，我不确定他还有没有提升空间。

“所以我认为，对利物浦而言，最好能签下一位令人信服的球员。”

Goal已经了解到，德里赫特的理想目标是巴萨和尤文。

尽管如此，目前还没有达成任何协议，转会的大门依然敞开。

克洛普坚称，他不会在今年夏天大花钱，但如果有合适人选，他会选择引进。

但就目前而言，他的重心肯定是在6月1日与热刺的欧冠冠军之争。