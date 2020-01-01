利物浦德比英雄琼斯：我一直在求克洛普给我踢

这名18岁的球员得到了一个难得的首发机会，但是他抓住了这个机会，打进了制胜的一球，帮助红军战胜了同城对手。

利物浦少年柯蒂斯·琼斯承认，最近几周他一直在“恳求”尤尔根·克洛普让他上场，他在对阵默西塞德郡对手埃弗顿的比赛中，以一记精彩的制胜球来回报他的教练的信任。

周日在比赛还剩19分钟的时候，这位18岁的小将一记漂亮的远射射进了球门上角，帮助红军进入足总杯第四轮。

这是这位青训学院毕业生在利物浦的五次出场中的第一个进球。

赛后，琼斯承认最近几个月在场边看比赛让人很沮丧，但他很高兴抓住机会。

“我只是走出去，试着踢我的比赛，”他告诉BBC一台：“有时候在板凳上感觉很沮丧，然后在球场上踢了一会，然后又回到了板凳上。”

“我基本上一直在祈求上场比赛，但希望我能以一个漂亮的进球结束比赛。”

“我无法总结我的情绪。对我来说，每天都在这支球队的周围，从这群球员身上学习，这很重要。这支球队有很多世界级的球员，但是我认为我已经在球场上展示了我的能力。”

琼斯是克洛普在周四击败谢菲尔德联后做出的九个改变之一，他让他追逐冠军的大名单中的大部分人休息。

青年球员尼科·威廉姆斯和哈维·埃利奥特也参加了比赛，同为青训球员的纳撒尼尔·菲利普斯和佩德罗·奇里维利亚也参加了比赛。

亚当·拉拉纳、迪沃克·奥里吉、阿德里安、乔·戈麦斯和詹姆斯·米尔纳是入选的成年球员，尽管米尔纳在比赛开始不久就被怀疑腿筋受伤而被迫离场。

拉拉纳承认年轻球员在场边观看比赛一定很沮丧，但是他们很高兴抓住了对太妃糖的机会。

“有时候他们（年轻人）很沮丧，因为他们想打比赛。”这位31岁的球员说：“但正是在这样的时候，他们才有机会展示自己的能力。我很高兴他（琼斯）抓住了机会，其他人也是如此。”