利物浦弃奖莫雷诺加盟比利亚雷尔 签约五年

这位27岁的球员在上赛季结束后离开了安菲尔德，现在与西甲俱乐部签订了一份为期五年的合同。

比利亚雷亚尔已经同意与前利物浦后卫莫雷诺签下一份为期五年的合同。

这位左后卫在安菲尔德度过了5年之后回到了西甲，在那里他出场了141次，进了3个球。

这名27岁的球员已经通过了西班牙俱乐部的体检，并将在美国东部时间周三12:30接受媒体的采访。

莫雷诺在一线队的表现并不理想，因为利物浦在各个方面都保持着高水平的表现，且安德鲁·罗伯逊在左后卫的位置上占据了一席之地。

西班牙人上赛季只代表红军出场5次，他们在英超联赛中排名第二，并获得了他们队史上第六个冠军联赛奖杯。

在英格兰的那段时间里，他是一个有争议的人物，他作为现代风格的左后卫的在利物浦缺乏防守的时候受到了质疑。

莫雷诺在前俱乐部塞维利亚尝到了欧洲赛场上的成功滋味，2014年在点球大战中击败本菲卡后，他获得了欧联杯冠军。

之后，他在2016年的另一场欧联杯决赛中身穿利物浦球球衣对阵他的老东家，但这一次他是失败的一方，塞维利亚3-1击败了他，尽管最初处于落后一方。

这位左后卫也代表西班牙参加了国际比赛，他在2013年3月首次代表21岁以下青年队出场，之后在同年10月代表国家队完成出战9场。

在以1200万英镑(1500万美元)的转会费加盟红军之前，莫雷诺在塞维利亚从青年队晋升到一线队后出场62次，攻入3球，助攻5次。

莫雷诺成为比利亚雷亚尔今夏签下的第三个球员，此前他们分别从埃尔巴和那不勒斯签下了佩纳和阿尔比尔。

上赛季，黄色潜水艇在西甲联赛中排名第14，比降级区高出7分，比欧战资格少了9分。