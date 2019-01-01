利物浦已经准备好再次走上欧冠的钢丝绳了

欧洲冠军很少有一场轻松的比赛，周二在奥地利的比赛也不例外，新进的球队将会在那里制造麻烦。

利物浦曾经有过这样的经历。

这是他们连续第三年在欧冠联赛中处于危险的境地。连续第三年，红军需要在最后一场小组赛中取得一个积极的结果，以避免被淘汰出局。

当然，这些天的比赛都很重要，但周二晚上的比赛肯定属于这一类。这支欧洲冠军球队将前往奥地利，他们知道如果他们输给杰西·马什的充满活力、火力全开的萨尔斯堡红牛队——如果那不勒斯没有在主场输给亨克的话——他们的奖杯保卫战几乎在开始之前就结束了。

那么，对于一个似乎专门研究它们的团队来说，这又是一个危险的举动。利物浦很少选择走捷径。戏剧性的命运是他们在欧洲的通货。

一年前，为了晋级16强，他们需要以1-0或2个净胜球击败那不勒斯。他们做到了前者，但只是因为阿利森在补时阶段出色的一次扑救。无论何时，只要一提起六获欧冠的故事，这位巴西人在12月的英勇表现就应该和奥利奇的进球、萨拉赫的点球或者亚历山大-阿诺德的角球一样引人注目。

到2017年，这条通道终于安全了一点。利物浦进入了最后一场小组赛，主场迎战莫斯科斯巴达克队，他们知道只有一场失利才能让他们出局。他们最终以7-0获胜，菲利普·库蒂尼奥上演了帽子戏法，并最终一路挺进决赛，最终被皇家马德里击败。

尤尔根·克洛普的球队已经习惯了在压力下比赛并拿到好的结果。“我在欧冠已经4年了，”德国人在上个月1-1战平那不勒斯后说，“告诉我什么时候有过比较容易时候？”

他说得很有道理。利物浦在国内和世界范围内追求荣誉，这意味着每一场比赛都具有真正的意义。他们在为分数和奖杯而竞争，这需要强度和注意力，以及足球能力。难怪克洛普称他们为“心理上的巨人”。

不过，要回答他的问题，利物浦上一次“轻松度日”大概是在2016年5月，当时他们前往西布罗姆维奇观踢了一场毫无悬念的英超比赛。

这是那个赛季的最后一场比赛，就在巴塞尔举行的与塞维利亚的欧联杯决赛前三天。红军与山楂战成1-1平。乔丹·伊比得分，卡麦伦·布莱纳根、布拉德·史密斯和塞吉·卡诺斯都参加了比赛，他们在赛季结束时排名第八，仅次于西汉姆联。

这充分说明了克洛普创造了什么，自从利物浦真的没有踢过什么重大意义的比赛。即使是国内的杯赛也会有问题，即使它们经常让人觉得很刺激、很重要。在过去的两个赛季里，利物浦与埃弗顿、阿森纳、切尔西和狼队交手，并将在明年1月与埃弗顿再次交锋。他们很少从抽签中拿到轻松的对手。

他们顺利抵达奥地利，在英超联赛中以8分的优势领先，并在过去的40场比赛中赢了35场。他们不需要害怕任何人。

但是萨尔茨堡在10月份的安菲尔德表现出了足够的实力来确保自满是根本不会被考虑的。那天晚上，利物浦在36分钟内以3-0领先，但随后却被吓了一跳。马希在中场休息时的讲话被摄像机记录了下来，他指责队员们对对手太过尊重，而他们的反应也很精彩。

在才华横溢的米纳米诺的带领下，萨尔斯堡在重新布阵后，在整场比赛的第60分钟扳平了比分，红军最终依靠萨拉赫决胜球才免遭失分。

所以他们已经得到了警告，他们可以期待红牛会在主场得到热情观众的支持。马希的球队知道，一场胜利不仅会让欧洲为之震惊，而且还将首次确保自己球队在淘汰赛阶段的位置。他们会有动力的。

他们还将迎来欧洲状态最好的前锋厄林·布鲁特·哈兰德，这位19岁的球员本赛季已经打进24球，包括他前五次欧冠出征中的每一次。

哈兰德在安菲尔德的比赛中从替补席上场，在上场后的四分钟内就打进了萨尔茨堡的扳平一球，但这次他不会被排除在外。很多人都认为他将在一月份转会到欧洲顶级联赛，曼联也是众多热门候选的其中之一。他多么想留下一份完美的离别礼物。

至于利物浦，希望在上周对阵埃弗顿和伯恩茅斯的比赛中表现出来的流畅程度将会再次出现。德扬·洛夫伦应该是状态良好的，我们可以期待马内和维纳尔杜姆在周末休息后被召回。

如果利物浦需要提醒他们什么才是最重要的，他们只需要看看今年欧罗巴联赛的赔率就可以了。一些博彩公司认为红军是最大热——这是一种惩戒性的想法。克洛普和他的球队应该关注的是皇家马德里、巴塞罗那和曼城这样的对手，而不是马尔默、克鲁日和布拉加。