触碰底线 利物浦就使用旭日旗图片向韩国道歉

와~ 이젠 리버풀에서 그야말로 막나가자는 거네요! . 최근 클럽 월드컵을 회상하는 상황에서, 공식 사이트에 욱일기 이미지를 올려 큰 논란을 일으켰습니다. . 이후 많은 비판이 쏟아지자 사과문을 올렸는데, 그 사과문은 한국IP에서만 확인되는 또 어처구니 없는 일도 벌였습니다. . 근데 바로 다음날 위의 사진처럼, 클럽 월드컵 우승직후 일본 계정에 올로온 욱일기 이미지를 리버풀 공식계정에서 또 좋아요를 눌럽습니다. . 이건 욱일기가 독일의 하켄크로이츠와 같은 '전범기'임을 인정안한다는 얘기이고, 단지 한국 축구팬들의 분노만 잠시 수그러트리면 된다라는 어이없는 처사입니다. . 암튼 리버풀측에 지속적인 항의도 좋지만, 이젠 그 상위 개념인 프리미어리그 사무국 및 잉글랜드 축구협회, FIFA측에 이번 리버풀의 행태를 반드시 짚고 넘어갈 계획입니다. . 또한 일본 언론쪽에서는 "한국만 또 과민반응"이라는 기사들을 게재하고 있는데 어디 한번 두고 봅시다. . 이번 리버풀의 사태와 일본 언론들의 반응을 전 세계에 널리 알려 더 시끄럽게 만드는 것이 중요합니다. . 왜냐하면 이번 일을 욱일기가 전범기임을 전 세계인들에게 더 알릴수 있는 좋은 계기로 또 삼아야 하기 때문입니다. . 아무쪼록 울 팔로워님들! 늘 함께 해 주십시요~^^  . #리버풀 #욱일기 #전범기 #전세계 #퇴치 #캠페인 #서경덕 #서경덕교수

A post shared by 서경덕 (@seokyoungduk) on Dec 21, 2019 at 7:12pm PST