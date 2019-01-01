利物浦小将威尔逊完成租借加盟伯恩茅斯

这位22岁的球员在上赛季租借到德比郡之后，将有机会在英超联赛中给球迷留下深刻印象。

利物浦边锋哈里·威尔逊完成了租借到伯恩茅斯一个赛季的转会。

伯恩茅斯已经为威尔逊支付了250万英镑的租借费用，另外50万英镑的奖金将根据他的表现而定。然而，樱桃队并没有权利在租借结束后购买这名威尔士国脚。

这位22岁的球员在上个赛季租借到德比郡的比赛中给人留下了深刻的印象，现在他将有机会在英超联赛中展示自己的能力。

威尔逊在季前赛中为利物浦奉献了几场出色的表现，出场6次并在对阵多特蒙德和里昂的比赛中取得进球。

尽管利物浦主帅克洛普对威尔逊的状态印象深刻，但是红军不能保证这位边锋在2019- 2020赛季有足够的上场时间。

所以他们决定把威尔逊租借出去，尽管俱乐部的消息来源告诉沟里去最，威尔士人仍然在利物浦的长期计划之内。

“很高兴来到这里，很高兴终于把一切都安排好了，我迫不及待地想见到所有的工作人员和小伙子们。”威尔逊说。

“当利物浦告诉我有可能来这里的时候，我很想很快实现这一安排。我想踢英超，和伯恩茅斯这样的球队一起踢球。”

“伯恩茅斯的踢球风格让我觉得我能很好地融入球队，给球队带来很多帮助。”

威尔逊在上个赛季的德比战中表现出色，在40次冠军联赛中打入15球。

纽卡斯尔和阿斯顿维拉都是对威尔逊感兴趣的俱乐部，但是利物浦认为伯恩茅斯是威尔逊继续发展的最佳地点。

这两家俱乐部有着良好的合作关系，利物浦认为伯恩茅斯主教练埃迪·豪是一个优秀的人才培养者。

威尔逊的国家队队友大卫·布鲁克斯由于脚踝受伤将缺席三个月的比赛，这将为他在赛季初的比赛中腾出更多的时间。

利物浦将于周五对阵诺维奇城的比赛中开始他们的英超征程，而伯恩茅斯将在周六的揭幕战中迎战另一支升班马球队谢菲尔德联队。