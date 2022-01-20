利物浦将召回外租中卫威廉姆斯 并有意出售菲利普斯

利物浦将提前从斯旺西召回外租中卫莱斯-威廉姆斯，同时俱乐部预计奈特-菲利普斯会在冬窗关闭之前离队。

20岁的威廉姆斯在去年8月租借加盟斯旺西，但在那之后他机会有限，各项赛事只出场7次，预计他将在本周返回利物浦。

这将为菲利普斯的离开铺平道路，24岁的菲利普斯希望得到稳定的一线队机会，他吸引到了众多俱乐部的关注。

够力足球可以透露，利物浦本月早些时候已经拒绝了沃特福德针对菲利普斯的一份报价。

沃特福德希望租借菲利普斯至本赛季结束，并在合同中加入保级成功就强制买断的条款。

利物浦方面则希望直接出售球员，他们认为自己对菲利普斯的1500万英镑标价很合理。

意甲的那不勒斯是另一支对菲利普斯表现出兴趣的球队，但最终他们选择了曼联的图安泽贝，而西汉姆也是菲利普斯的长期追求者，但他们更倾向于签下一个能兼顾左路防守的球员。

如果纽卡追求塔尔科斯基，那么伯恩利也是菲利普斯的潜在下家，另外，德甲也有球队对菲利普斯感兴趣。

菲利普斯在上赛季利物浦获得欧冠资格的过程中发挥了重要作用，上个月他在对阵米兰的比赛中颧骨骨折，但现在已恢复全面训练，本赛季至今，他只为红军出场3次。

和菲利普斯一样，威廉姆斯上赛季也在球队进入欧冠的过程中扮演了一个关键角色。这位利物浦青训上赛季在各项赛事中出场19次，包括英超出场9次，他本希望自己本赛季能在斯旺西获得更多机会。

但在英冠联赛中他只首发了5次，上一次首发还是12月4日的事情，利物浦相信让球员回来和克洛普的一线队一起训练对他的成长更有利。

利物浦已经召回了另一个青训中场莱顿-克拉克森，同时他们还可能召回被外租到特兰米尔的保罗-格拉策尔。