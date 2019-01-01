利物浦将为自家球迷对奥里吉的歧视标语采取行动

客场球迷被红军官方撤下了一条横幅，俱乐部正在寻找那些对种族主义偏见负责的人。

利物浦谴责了自家球迷展示的一条横幅，上面描绘了红军前锋迪沃克·奥里吉异常巨大的阴茎，俱乐部称这是种族主义的刻板印象，“非常无礼和不恰当”。

在利物浦与亨克的欧冠小组赛之前，鲁米纳斯球场上的客队球迷们展开了这面旗帜，但是俱乐部官员将其撤下，球迷在社交媒体上对此展开了强烈争论。

利物浦的一份声明中写道：“利物浦足球俱乐部谴责在开球前我们区域内悬挂的攻击性标语。需要澄清的是，这张照片延续了种族主义的刻板印象。这是完全不可接受的。我们迅速采取行动，将横幅移除，我们现在正与当地政府和亨克球场团队合作，以确定责任人。任何后续行动都将按照我们的处罚程序进行。”

这种刻板印象的历史根源在于美国对黑人的压迫，这是一种动物主义的描述，意在表现非洲裔美国人对白人女性的性威胁。

在美国，性暴力或不当行为的指控历来被用作对黑人处以私刑的理由。此类暴力行为的一个臭名昭著的例子是1955年14岁的非洲裔美国人埃梅特·蒂尔被指控与一名白人女子调情后被绑架并被杀害。

这种刻板印象的来源并不广为人知，一些粉丝选择在社交媒体上捍卫这条横幅。据估计，1882年至1968年间，美国有近3500名非裔美国人被处以私刑。

利物浦客场的另一条横幅上写着：“我们不是种族主义者。#LFC”

上个赛季，在默西塞德德比对阵埃弗顿的比赛中，以及在欧冠决赛对阵托特纳姆热刺的比赛中，奥里吉都在最后时刻攻入一球，成为了俱乐部的偶像。

利物浦在2011年苏亚雷斯和埃弗拉之间的事件在周末重新成为媒体关注的焦点。前副队长杰米·卡拉格为8年前苏亚雷斯对埃弗拉进行种族歧视后做出的公开支持苏亚雷斯的决定道歉，但埃弗拉当时的队友里奥·费迪南德呼吁利物浦就此事正式道歉。