利物浦将与克洛普进行续约谈判 这将对红军追寻四冠王起到巨大的激励作用

据够力足球证实，利物浦将与克洛普就一份新合同展开谈判。

克洛普目前的合同将在2024年到期，但他已经表示自己愿意续约，现在双方正在讨论可能的两年续约，这将使他留在安菲尔德直到2026年。

芬威体育集团总裁迈克-戈登与克洛普的经纪人马克-科西克一起在安菲尔德观看了球队与比利亚雷亚尔的欧冠半决赛，预计谈判将在未来几天迅速加快。

克洛普曾多次表示，当他的合同在2024年夏天到期时，他将离开利物浦。

但据了解，最近几个月他的立场已经明显软化，利物浦现在相信他们将能够说服他延长与俱乐部的七年合作。

克洛普于2015年10月加入红军，此后将他们打造成了世界足坛的一流球队之一。

他在2019年赢得了欧冠、欧超杯和世俱杯，随后在2020年赢得了英超联赛，这是利物浦30年来的第一个联赛冠军。

本赛季，他们正朝着史无前例的四冠王迈进。他们在2月份赢得了联赛杯冠军，从目前的情况来看，他们仍然有机会获得英超冠军、欧冠冠军和足总杯冠军，他们将在下个月的足总杯决赛中面对切尔西。

利物浦的高层认为克洛普是带领俱乐部前进的完美主帅，并准备动用一切来留住他。

就克洛普本人而言，他在默西塞德郡过得很开心，也很安定。他与俱乐部高层，特别是戈登，有着密切的关系，并对俱乐部的发展方向感到兴奋，朱利安-沃德将在今年夏天接替迈克尔-爱德华兹担任体育总监。

将克洛普留到2024年以后，将被视为对俱乐部及其球迷的巨大鼓舞。

它也可能影响和告知一些关键球员关于新合同的决定。例如，合同将在明夏到期的萨拉赫目前就还未续约。马内、菲尔米诺、纳比-凯塔和张伯伦的合同也将在2023年到期，而米尔纳的合同则将在本赛季结束后到期。

除此之外，利物浦将寻求继续进行明智的引援，这也是他们在克洛普手下崛起的基础。诸如若塔、科纳特、路易斯-迪亚斯、哈维-埃利奥特和法比奥-卡瓦略（他将在今年夏天从富勒姆转会加盟利物浦）的签约都是出于长期考虑，而且红军可能会在今年夏窗至少再购买两名一线队球员。