利物浦外租小将期待与母队碰面：我希望马内能够上场

这位19岁的球员在2019年从兹沃勒转会到红军，但现在他将在联赛杯第四轮对阵母队

周日下午3点30分左右，普雷斯顿的球员们在WhatsApp群里议论纷纷。

第一条讯息写道：“马内替补。塞普，你最好为星期三的比赛做好准备！”

足球运动员往往不会错过任何调侃机会，那些普雷斯顿的球员们肯定已经注意到了利物浦在老特拉福德的首发阵容，尤其是马内的缺席。

考虑到利物浦接下来将客战普雷斯顿，也许这个用人决定对普雷斯顿来说意义重大？

上面提到的塞普，当然是塞普-范登伯格，利物浦后卫，目前租借在普雷斯顿，租期一个赛季。

这位荷兰U21国脚将被允许在明天凌晨的联赛杯第四轮比赛中出场对阵他的母队，克洛普给予了他特别的许可。

红军助教佩普-林德斯在周二说道：“如果你想当厨师，你就得花很多时间待在厨房里！塞普当然应该参加这场比赛。”

在接受够力足球的独家采访时，范登伯格透露，他对迎战母队感到非常兴奋。

他说道：“我很期待，也许会有点奇怪，因为我认识他们所有人，但谁知道呢，也许这会对我有帮助！”

“我看了周日的比赛，看到马内坐在替补席上。我想到的第一件事就是，他可能会在对阵普雷斯顿的比赛中登场！”

“我想和最强阵的利物浦交手！很明显，我知道不会是对曼联的同一套阵容，但我希望马内能上场。作为一名球员，你总想和最好的球员比赛，这是检验和展示自己的方法。”

“如果他参加比赛，我就可以看看自从上次和他交手以来，我进步了多少！”

范登伯格笑着回忆起自2019年转会安菲尔德以来，他与马内、萨拉赫和菲尔米诺等人在训练场上发生的许多对抗。

他说道：“很疯狂，特别是当我们可能在周五进行一场11vs11的比赛时，首发的11人对阵其余的球员。”

“我会踢中后卫。我向左看是萨拉赫，向右看是马内，前方是菲尔米诺，我一拿到球，他们三个就会朝你冲过来！这很可怕的，你要怎么做？”

“他们工作很努力。打个比方，如果你看看像梅西这样的球员，他不会逼抢。也许他不需要，但是萨拉赫，马内和菲尔米诺就会疯狂逼抢，他们不给你一秒钟的机会。”

“如果我接到球，看看我的左边，我会看到萨拉赫全速向我跑来。每一次都是如此！这就是这支利物浦如此优秀的原因，因为前场三叉戟开始了第一轮逼抢，然后其余的人紧随其后。就像一列火车。”

够力足球认为，作为一个年轻的球员，能和这样的球员一起训练，并向他们学习，这无疑是一个梦想。

对此范登博格表示：“这是双向的，你可以有一次非常好的训练课，你会很高兴，因为你从萨拉赫和马内脚下断球两次，从菲尔米诺脚下断球一次，你会觉得面对他们你能断球，那么你在面对任何人的时候都可以。”

“但有时候你也会遇到每次都被他们过掉的情况，这会让你很受打击！”

“这么说吧，无论发生什么，只要和他们一起训练，你都知道自己获益良多。”

普雷斯顿近9轮联赛只取1胜，目前排名英冠第19位，压力巨大。但范登博格很享受自己在球队的租借经历，上赛季他已经在这里出场16次，而本赛季他已经出场14次。

他说道：“我当然更喜欢踢中后卫，而作为边后卫，我跑动的距离比我预想的要多！”

“但我参加了每一场比赛，差不多一周三场。作为一名边后卫，我正在学习整个比赛，因为我什么都要做，进攻和防守都得兼顾。”

“这很好，获得了比赛时间，获得了经验。最终，这才是最重要的事情。”

范登博格本赛季一直渴望被租借出去，因为他知道自己在利物浦一线队不可能得到机会。效力利物浦的第一个赛季，他四次代表一线队出场，但在上个赛季，尽管红军中后卫的伤病问题很多，但他根本没有得到出场时间。

他说道：“在利物浦的第一年非常棒，我参加了联赛杯对阵阿森纳和阿斯顿维拉的比赛，我去卡塔尔参加了世俱杯，非常好。”

“但在那一年之后，我基本上只踢U23联赛，我想踢一线队足球，所以在第一年之后，我已经想要租借出去了。2020年夏天我没有成功离队，所以我就借着一月转会窗的机会租借出去了。”

“能踢这么多高水平比赛真的很好，英冠联赛非常艰难，这将帮助我为回到利物浦做好准备。”

“我觉得这个赛季结束后，我在利物浦的机会会更大。届时我希望自己已经参加了60或70场英冠比赛，这比我留在利物浦要好多了！”

人们倾向于认为，一旦球员被租借出去，特别是在利物浦这样的俱乐部，这就是他们红军生涯结束的开始。

但一切都有例外。上个赛季被外租到布莱克本的哈维-埃利奥特就是一个例子，他被红军外租以获得更多一线队机会，而范登博格希望他也能走上这条路线。

他说道：“希望我能在赛季结束后回利物浦，然后在季前赛中展现自己的水平，如果你谈论长期目标，那么回归利物浦对我来说就是第一位，我想为利物浦的一线队踢球。”

“我现在19岁，还很年轻。我正在进步，正在为效力利物浦一线队做准备。”

无论他是否会在比赛盯防马内，在接下来的联赛杯中表现出色，都将是朝着正确方向迈出的一大步。