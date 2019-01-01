利物浦圆梦英超？欧冠得主半数联赛称王

欧冠卫冕冠军利物浦将在本周开启他们新一赛季的欧冠征程，那么问题来，连冠究竟难不难？

连续两个赛季杀入欧洲冠军联赛决赛的利物浦终于在上赛季如愿以偿地捧回冠军奖杯，本周他们又将开启新赛季的征程。毫无疑问，利物浦绝对希望自己能出现在明年5月30日的伊斯坦布尔，在这块福地延续冠军的荣耀。

那么，问题来了，实现欧冠联赛连冠究竟有多难？如果说简单，在2016-2018年的皇家马德里之前，还没有任何一支球队在1990年之后实现连冠。即便是瓜迪奥拉率领的“宇宙队”，巴塞罗那，也只是在三年时间里拿下两次冠军，而且巴萨还从没有连续两年进入欧冠决赛。

自1992年欧冠以来，只有一支卫冕冠军球队在小组赛阶段出局。这支被钉在耻辱柱上的球队是2012年欧冠冠军切尔西，但他们的失败也有意外因素，蓝军最终拿下10个积分因相互对阵客场进球数少而意外出局。所以说，利物浦小组出线基本不成问题。

另一组数据显示，如果利物浦最终拿下新赛季欧冠，那么他们也极有可能摘得英超联赛桂冠。过去10年，欧冠冠军队有5次成为联赛、杯赛双冠王。巴塞罗那历史上的5次欧冠冠军年份均在同一年拿下了西甲冠军。实际上，利物浦上赛季97分的成绩足以拿下一座冠军奖杯。

赛程安排方面的运气也站在了利物浦这一边，新赛季6场周中欧冠小组赛后的联赛，利物浦有5个主场。如此一来，利物浦便省去了奔波的烦恼，双冠王似乎在向红军招手。