利物浦后防再糟打击 戈麦斯伤重需动手术

英超领头羊并没有给出他何时复出的时间表，但这位中后卫希望在赛季结束前能再次上场。

利物浦球员乔·戈麦斯因腿伤将接受手术治疗。

这位英格兰国脚自从12月初在遭到伯恩利的本·梅的铲球中受伤后就一直缺席比赛。红军一开始预计戈麦斯将缺席6周左右的比赛，但是这位21岁的球员的恢复情况比预想的要复杂。

现在他准备接受手术，利物浦希望这将加快他的康复。手术将于周一晚些时候在伦敦进行，俱乐部消息人士称这是“常规手术，但也是必要的”。

利物浦还没有对戈麦斯是否能重返赛场，甚至是否能参加训练给出一个时间表，这个问题取决于戈麦斯在手术后的反应。然而，门明白这位前查尔顿人希望在本赛季结束前再次上场。

“这对这个孩子和我们来说都是一个打击，因为在受伤之前，他的状态非常好。”利物浦主教练克洛普告诉俱乐部官方网站。

“但他太有价值了，无论对我们的现在还是未来，他都不能冒任何风险，所以我们决定让他做了这个手术，他准备好了就会回归。”

“他在康复期间的态度非常好，但并没有像我们希望的那样痊愈，所以我们会进行干预，然后他就会回到球队。”

戈麦斯补充说:“很明显，比我们最初希望的康复所需的时间要长是很难接受的，但这是这个行业的重要组成部分。这是一次撞击造成的伤害，就像我职业生涯中几乎所有的伤害一样，所以我知道这只是一个完全康复后我会很高兴重新来过的例子。”

“最困难的部分是现在不能帮助球队，不能在球场上做出贡献，所以我回归的时候能否做好准备是很重要的，这个过程会帮助我做到这一点。我唯一关注的是尽快回到利物浦，我可以向球迷保证，我会每天都在努力做到这一点。”

这个消息对克洛普来说是一个打击，戈麦斯本赛季已经为他确立了中后卫的第一选择。马蒂普和洛夫伦在腿部拉伤后恢复了健康，他们将和范戴克一起比赛，不过荷兰人自己将在欧冠16强对阵拜仁慕尼黑的第一回合比赛中停赛。

由于之前遭遇膝盖韧带受伤，特伦特·亚历山大-阿诺德已于本周恢复了训练，这意味着米尔纳可能会在周一晚上对阵西汉姆联的比赛中担任右后卫。

红军如若能在伦敦体育场获取胜利的话将再次帮助他们在英超积分榜上领先曼城5分。