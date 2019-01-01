利物浦后防再添新伤员 阿诺德伤缺至少四周

这名右后卫由于膝伤将在场外休息一段时间，米尔纳和卡马乔可能会接替他的位置。

据够力足球了解，由于特伦特·亚历山大-阿诺德膝伤缺阵四周，利物浦的后防遭到了进一步的打击。

这名右后卫在1：0战胜布莱顿之前的热身中扭伤了脚踝，不过当时他能够忍住伤痛，并踢满了90分钟。

然而，由于膝伤，他将缺席未来三到四周的比赛，包括对阵水晶宫、莱斯特城、西汉姆和伯恩茅斯的比赛。

红军无疑希望他能在2月19日对阵拜仁慕尼黑的欧冠淘汰赛中上场。

乔·戈麦斯、德扬·洛夫伦和乔尔·马蒂普等人都在2018 -19赛季的比赛中缺席，这些伤情已经让主教练克洛普非常头疼球队的后防。

然而，马蒂普在布莱顿的比赛中并没有上场，他有可能在周六对阵宫殿的比赛中首发，而洛夫伦和中场球员亚当·拉拉纳将在本周晚些时候回归训练。

克莱因被租借去了伯恩茅斯，戈麦斯要到2月份才能归队，克洛普可能会考虑让米尔纳或者卡马乔作为右后卫的替补人选。

法比尼奥是另一个选择，他在摩纳哥的时候就在这个位置上踢过球。

亚历山德-阿诺德本赛季曾因脚伤而有过缺阵，他的新伤对红军来说无疑是一个巨大的打击，因为他们正努力保持英超积分榜的领先地位，而与拜仁的比赛也近在眼前。

这位英格兰后卫已经成为了克洛普在这个位置上的第一选择，尤其是在戈麦斯受伤之后，他在球队最近的四场联赛中都踢满了90分钟。

他在足总杯第三轮输给狼队的比赛中得到了休息，卡马乔得到了担任右后卫的机会。后者本来在一月份被租借离队，但是由于收到了到了来自葡萄牙体育的兴趣而被俱乐部拒绝离开。

曼城在3:0战胜狼队后成功缩小了与积分榜第一名的差距，利物浦目前在英超积分榜上领先第二名曼城4分。