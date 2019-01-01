利物浦后卫范戴克因个人理由退出荷兰队

橙衣军团队长将缺席周二在克鲁伊夫球场举行的对阵爱沙尼亚的2020年欧洲杯预选赛最后一场比赛。

荷兰国家队队长范戴克因个人原因退出了周二对阵爱沙尼亚的2020年欧洲杯预选赛的大名单。

这位28岁的利物浦后卫在周五对阵北爱尔兰的比赛中打满了90分钟，这是他们自2014年以来再一次在重大决赛中获得一席之地。

然而，当荷兰队周二在阿姆斯特丹结束他们的资格赛时，他将不会上场。

“国家队教练科曼不能在周二对阵爱沙尼亚的比赛中启用范戴克。”荷兰在一份声明中说。

“由于个人原因，荷兰国家队队长不得不缺席比赛，并离开了橙衣军团的训练营。”

在贝尔法斯特的比赛中，荷兰队并没有发挥出他们最好的状态，他们很幸运地带着0-0的比分进入中场休息时，此前北爱尔兰队队长史蒂文·戴维斯的点球命中了横梁。

客队在下半场有所进步，并拥有了大部分的控球权，但却很难创造出很多有威胁的机会。

科曼承认他的球队本可以踢得更好，但他强调获得确保出线所需的分数是最重要的，他承认他在最后阶段是奔着平局去的。

“我为这支球队感到高兴和自豪，”他告诉荷兰媒体，“最后他们只有两个时刻。我认为我们本应该在进攻上做得更好，但是我们已经达到了晋级所需要的分数胡，这是最重要的。”

“在最后几分钟我真的选择了0-0，所以我也派上了额外的后卫(内森)阿克。”

“作为一支球队，我们总是想要更多，想要变得更好，但是我们已经取得了很好的成绩，获得了欧洲杯的资格。在一个有着强大对手如德国和强硬对手如北爱尔兰的小组中。我还想说这太棒了。”

在没有提到任何伤病的情况下，利物浦希望范戴克能够在11月24日英超联赛重新开始的时候能够回到球队前往水晶宫的客战之中。

这位前南安普顿后卫本赛季一直是默西塞德人在英超联赛中的常规球员，帮助尤根·克洛普的球队在积分榜上以8分的优势领先。