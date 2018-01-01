利物浦名宿：我们太强 曼联摆不了大巴

利物浦名宿扬-莫尔比表示球队现在的进攻火力太强，曼联这种防守是无法摆大巴应对的。

利物浦名宿扬-莫尔比表示曼联这一次无法再在面对利物浦时摆大巴了。

穆氏曼联在遇到强敌的时候经常摆大巴，但本赛季球队的防守十分糟糕，16轮联赛过后已丢了26球，莫尔比认为本周末红魔无法像前几个赛季一样对利物浦摆大巴了，因为红军的攻击力实在太强。

莫尔比说道：“我不知道曼联还能不能像前几个赛季一样对利物浦摆大巴，他们越久没有做到这一点，我就越怀疑他们能不能做到。”

“我知道在对阿森纳和切尔西的时候，曼联拿到了几场平局，但利物浦和这些球队不是一个等级的，我不相信穆里尼奥可以摇身一变成为战术天才，为自己取得一个理想结果，利物浦会让他们无力承受。”

“曼联太不稳定了，输给巴伦西亚的比赛说明了一切，如果利物浦没有暴打曼联，我会感到意外。曼联本赛季的表现达不到人们的期望，他们有一些水准很一般的球员，还有一些很好但表现不及预期的球员。”

“我认为穆里尼奥会在这场比赛中坚持防守，然后利用自己的节奏给利物浦制造一些麻烦，但要这么做，球队需要有出色的后卫才行，我不认为曼联有出色的后卫。”

“不过，他们是曼联，所以你永远说不准结果会怎么样，因为我们知道这些大球队总能取得出人意料的结果。”