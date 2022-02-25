利物浦勇夺四冠？克洛普的狂野庆祝表明他相信一切皆有可能

一个特别的夜晚需要一个特别的庆祝，克洛普并没有让人失望。

我们现在已经习惯了利物浦主帅在KOP看台前的庆祝动作，但我们很少看到他像昨天那样。

一场五星级的表现和一场净胜六球的胜利，赛后克洛普挥拳不少于八次，还附上一个可以照亮整个默西塞德郡的笑容。

"我有点得意忘形，"克洛普在赛后承认，但我们都可以原谅他，不是吗？

这是自2007年9月以来红军在主场的最大比分胜利，也是他们在各项赛事中连续的第九场胜利，这使得他们在英超联赛中与曼城的差距缩小到只有3分。

此刻，我们很难不被利物浦所吸引，很难不把克洛普在这里的庆祝以及他的球迷们的反应看作是一个信号，即这个主帅、这个球队、这个俱乐部和这个球迷群体都相信特别的事情正在到来。

他们为什么要不相信呢？踢出像这样的比赛，他们需要害怕谁？

不需要害怕曼城，4月在伊蒂哈德球场与蓝月亮的对决即将到来，当然也不需要害怕切尔西，周日在温布利球场的联赛杯决赛，两队即将碰面。

利物浦已经有一只脚踏入了欧冠八强，现在欧洲的精英球队都不想面对他们。

他们看起来是一支完全自在的球队，自信而有凝聚力，能够通过任何必要的手段赢得比赛。

如果你想打架，他们会和你硬扛到底。如果你想防守，那么他们会找到一个突破口。而如果你想要打对攻，那么你的下场很可能与利兹联一样，被肢解。

无论在哪一个位置，利物浦都展示了他们的力量。上周末对诺维奇，利物浦对首发阵容做出7处调整，而此役对阵利兹联，他们对首发阵容做出6处调整，但你根本看不出来。

球队表现出来的强度是一样的，质量是一样的，结果也是一样的。无论克洛普现在把谁塞进首发阵容，无论他把谁从替补席上带出来，他们都很合适，都很有活力，都准备好了。

当然，萨拉赫是球队的护身符，是球队的主要得分手和明星球员。

埃及人在对阵利兹的比赛中罚中两个点球，使他本赛季的总进球数达到了27个，并且还送出了一个精彩的助攻。

他在安菲尔德的首个赛季，即2017-18赛季，共打进了44球，从现在到5月，他看起来很有可能打破自己的纪录，这是一个多么可怕的想法？

但这远远不是萨拉赫一个人的表演。

利物浦现在拥有英超联赛的前三名射手萨拉赫、若塔和马内，同时也拥有前三名助攻手萨拉赫、阿诺德和罗伯逊。

他们在各项赛事中已经打进了106个球，而且他们在过去的10场比赛中已经7次零封对手，只丢3球。

你还想在一支球队中得到什么呢？无论是主力还是替补，每个人都把剧本写得很好。

克洛普的球队现在和以前一样强大，也许是全国最强的，这种竞争已经把英超争冠标准提高到了一个新的、了不起的水平。

因此，我们每周都能看到特别的东西。例如马蒂普，他像杰拉德一样在中场大步流星，像罗比-福勒一样射门终结。

我们可以看到加盟利物浦后最健康和最敏锐的蒂亚戈，他准确地证明了为什么当利物浦从拜仁慕尼黑买下他时，红军球迷们都不敢相信自己的运气。

这位西班牙中场在这种状态下是多么令人瞩目。

萨拉赫也是如此，他是一名出色的射手和助攻者，但他仍然愿意为了球队的利益而进行骚扰、逼抢和追赶。

马内也是如此，他是一个与众不同的球员，而新签约的路易斯-迪亚斯看起来像是在这里呆了几年而不是几周，这是俱乐部招聘团队的又一功绩。

难怪克洛普会在走下球员通道时面带微笑，他现在不会做错任何事，他的球员也不会。

现在的关键是要确保他们在5月份有真正的东西可以展示：一些闪亮的奖杯。

然而，根据最近的表现来看，问题不在于利物浦本赛季是否会赢得奖杯，而是赢得多少个。

一个、两个、三个还是四个？克洛普在周三的八次握拳表明他正在考虑所有冠军，而第一座冠军的争夺会从本周日的温布利开始。