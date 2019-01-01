利物浦助我达到巅峰 沙奇里大呼这辈子都没这么好过！

这位瑞士前锋已经证明，当时克洛普花费1300万镑将他从已经降级的斯托克城带到安菲尔德，的确是一个明智的选择。

沙奇里在来到安菲尔德后已经为红军球迷创造了许多美好的回忆，他坦言自己或许已经达到了职业生涯的巅峰。

瑞士国脚是去年夏天从斯托克城转会来到利物浦的，由于他的合同中有降级条款，红军花费1300万镑就将这位前锋招致麾下。

当时签下他无异于赌博，27岁的年纪和不甚出众的状态都让人对这桩交易心存疑虑。不过来到安菲尔德之后，沙奇里迅速找回了状态，如今他也算得上是红军上个夏窗刮中的一张彩票。

本赛季至今，沙奇里已经收获6个进球，其中还包括3-1战胜曼联所上演的梅开二度。他在接受《标准晚报》采访时表示：“我爱这里。”

“你在球场上就能看出端倪。我非常开心，踢得也很自信。或许我已经提出了我生平最好的足球。”

“我在这里真的非常非常地开心，很高兴能够来到这里，帮助这支球队，帮助这家俱乐部取得成功。”

虽然以20场不败金身高居积分榜榜首，但红军将在今晚前往伊蒂哈德挑战卫冕冠军曼城，不过沙奇里也并不觉得压力山大。

他继续说道：“豪门里随处都是压力。即使是在曼城，也总要时刻面临压力。何况现在他们已经2场比赛都没能拿下，并且都失利了，这些都会给他们带去压力。”

“但很显然，当你来到积分榜榜首，所有人都在你之后，所有人都想要击败你。”

“这很正常，但你要专注自己，尽力去赢得我们能赢得的每一场比赛。我们要一场比赛 一场比赛地来，我相信当我们发挥出我们的最高水平，我们就可以获得成功。”

利物浦在去年的最后一场比赛中5-1血洗阿森纳，目前领先排名第二的热刺6分。