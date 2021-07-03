利物浦前锋米拉尔接近转会巴塞尔 转会费130万英镑+未来分成条款

红军已经与瑞士球队谈妥了转会费，上周他们曾拒绝过对方的首份报价，这位21岁的球员现在将结束自己五年的利物浦生涯。

利物浦前锋利亚姆-米拉尔将以130万英镑的价格加盟瑞士豪门巴塞尔。

红军已经与这支瑞士球队谈妥了转会费，上周他们拒绝过对方的首份报价，21岁的米拉尔现在将结束自己五年的利物浦生涯。

米拉尔是一名加拿大国脚，他为利物浦一线队出场过1次，目前他正在代表国家队参加金杯赛，但据了解，他已经与巴塞尔谈妥了个人协议，一旦通过体检，他就会签约转会。

米拉尔在2016年从富勒姆转会加盟利物浦，过去几年里，他是利物浦U18梯队和U23梯队的常规主力。

米拉尔曾两次被红军外租至苏超的基尔马诺克，上赛季下半段，他被外租到英甲的查尔顿，27次出场打进2球，球队最终差点进入了升级附加赛。

据够力足球了解，除了150万英镑转会费之外，未来米拉尔转会的话，利物浦还能分到20%的费用，谈判由这支瑞士俱乐部的新大股东大卫-德根牵头，大卫是前利物浦后卫菲利普-德根的孪生兄弟。

米拉尔此前也吸引到其他球队的关注，例如英冠的布莱克浦、丹麦的奥登斯、英甲的查尔顿以及美国大联盟的纽约红牛。

但巴塞尔最终赢得了竞争，欧冠资格和顶级联赛对这位速度飞快的前锋更有吸引力。

除了米拉尔之外，利物浦今夏可能还会有多名球员离队。红军已经同意将范登博格外租普雷斯顿一个赛季，并且计划出售其他一些边缘球员。

只要报价合适，奥里吉、沙奇里、尼科-威廉姆斯和菲利普斯都可以离队，另外威尔逊、格鲁伊奇和卡里乌斯预计也将在今夏转会。

南野拓实的未来目前还不明朗，球队也愿意听取针对尼日利亚前锋泰沃-阿沃尼伊的报价。另外，莱斯-威廉姆斯、克拉克森和杰克-凯恩可能被外租，本-伍德伯恩则可能离队去寻找稳定的出场机会。