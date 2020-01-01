利物浦再添伤兵 克洛普确认亨德森将缺阵三周

这名29岁的球员在对阵马德里竞技的比赛中受伤，并于周五接受了扫描。

利物浦主帅尤尔根·克洛普已经证实乔丹·亨德森将因腿筋受伤缺席三周左右。

这位中场在周二欧冠16强第一回合0-1输给马德里竞技的比赛的最后10分钟被迫下场。

亨德森在本赛季的所有比赛中出场34次，周五他去医院检查了他的腿筋，并确认他将缺席几周。

其他球队

“情况本可以更糟。是腿筋的问题，但也没那么严重。”克洛普告诉记者：“他将缺阵三周左右，这并不酷，但我们仍然认为我们是幸运的。”

“希望没有其他事情发生。”克洛普补充道：“Hendo（亨德森）是非常重要的，不仅仅是在足球方面，还有其他一些原因，希望每个人都知道。”

“是的，我们仍然有选择的余地。这很好。他们每个人都有机会，但无论如何都有机会。从现在到赛季末，Hendo不会参加所有的比赛。”

“这是一个我们可以做出反应的地方，所以我们会做出反应。”

克洛普说亨德森是唯一一个新的伤兵，他不希望对首发阵容做太多的改变。

“周二—周一，完全没有必要（轮换阵容）。”他说：“这段时间足够了，比我们通常的时间要长。我们将会看到谁会首发，也许我们会做更多的改变，但不是因为马竞的比赛。”

“我们需要一个非常好的氛围。不是7分钟后1-0，25分钟后2-0，不会是这样的。西汉姆肯定会为结果而战。我期待一场艰苦的比赛。”

利物浦在西班牙首都被萨乌尔的进球击垮，但是他们仍然在为3月11日主场迎战西蒙尼的球队做准备。

克洛普相信他的球队在安菲尔德相遇时能够扭转战局。

“就是要把事情摆正。第二天早上感觉就像失败了。但就像我们在赛后所说的，事情还没有结束。”他补充道：“我们知道单靠安菲尔德是无法解决问题的，所以我们会好好表现。”

“输赢的差距是巨大的——远远超过3分。就应该是这样的。我们想要纠正它。”