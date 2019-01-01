利物浦公布世俱杯23人大名单：两大将因伤无缘

尤尔根·克洛普已经组建了一支23人的队伍，他们期待在红军辉煌的历史上第一次获得一个全球性的冠军。

利物浦已经确定了他们在2019年俱乐部世界杯上的23人阵容，法比尼奥和乔尔·马蒂普不幸错过了尤尔根·克洛普的计划。

伤病让巴西中场和喀麦隆后卫在为世界冠军荣誉而战的过程中失去了希望。

法比尼奥是世界足坛最出色的后腰之一，据透露，在脚踝韧带受伤后，法比尼奥将在2020年复出。

马蒂普还需要一段时间才能重返赛场，自从10月20日1-1战平曼联后，他的膝伤一直让他无法上场。

他在漫长的康复之路上缓慢前行，但卡塔尔之行来得太快了。

利物浦将在12月18日进行世俱杯半决赛，决赛将在三天后举行。

如果克洛普的球队能够拿到另一个重要的奖杯，那么他们将成为第一个拿到这座奖杯的红军球员。

贝尼特斯麾下的利物浦在伊斯坦布尔的欧冠奇迹后，在2005年被圣保罗粉碎了梦想。

布鲁斯特、埃利奥特和柯蒂斯·琼斯也在大名单之列，因此，也许令人惊讶的是，他们将不会出现在对阵阿斯顿维拉的联赛杯四分之一决赛中。

利物浦2019年世俱杯大名单

门将：阿利森、阿德里安、安迪·罗纳根。

后卫：维吉尔·范戴克、德扬·洛夫伦、乔·戈麦斯、安迪·罗伯逊、特伦特·亚历山大-阿诺德、尼科·威廉姆斯。

中场：维纳尔杜姆、詹姆斯·米尔纳、纳比·凯塔、乔丹·亨德森、亚历克斯·奥克斯莱德-张伯伦、亚当·拉拉纳、谢尔丹·沙奇里、柯蒂斯·琼斯、哈维·埃利奥特。

前锋：罗伯托·菲尔米诺、萨迪奥·马内、穆罕默德·萨拉赫、里安·布鲁斯特、迪沃克·奥里吉。