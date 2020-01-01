利物浦传奇：红军需要引进瑟云聚 哈兰德不可思议

红军传奇巴恩斯表示利物浦应该在今夏积极引援，瑟云聚、桑乔等人都应该被考虑。

利物浦的传奇人物约翰·巴恩斯说，当涉及到恰剌尔·瑟云聚、迭戈·洛伦特、埃尔林·哈兰德和杰登·桑乔时，利物浦应该考虑引进他们的可能性。

利物浦主帅克洛普目前正在为新赛季的转会制定计划，一些目标已经被提出并讨论，很多人认为RB莱比锡前锋蒂莫·维尔纳会在这个名单之上。

那不勒斯中后卫卡里杜·库利巴利是另一个在英超联赛中引起大量猜测的人。

其他球队

不过，巴恩斯暗示，利物浦在后防方面可以从英超挖掘，比如在莱斯特城表现出色的土耳其国脚恰剌尔·瑟云聚。

这位前红军中场表示:“瑟云聚可以很好地融入任何俱乐部。”

“他在莱斯特城担任中卫，他真的进步了很多，能够给球队提供一些帮助，并且他的控球能力很棒。”

“如果莱斯特城想要卖掉他，瑟云聚可以加盟任何一家顶级俱乐部。”

巴恩斯相信皇家社会中场洛伦特将会是对克洛普球队很好的补充。

他补充道:“利物浦的引援是非常具体的，他们将会为未来几年考虑，而略伦特只有26岁。有像他这样的新人加盟，将会给我们带来坚实的基础和经验，这是非常棒的。”

至于边路方面，红军正在积极策划引援来增加深度，多特蒙德边锋桑乔吸引了利物浦和曼联的目光。

巴恩斯这样评价一个已经追随三狮军团脚步的年轻球员:“我想说的是，作为一名英格兰国脚，如果能拥有像他这样的人，那就好像给球队插上了翅膀，能够给对手防线很大的压力，这会很棒。”

不过桑乔可能是一个更长远的目标，而克洛普正在寻找一位过度的中间人。目前他的球队已经拥有了顶级进攻球员，穆罕默德·萨拉赫，萨迪奥·马内和罗伯特·菲尔米诺，但新援总是受欢迎的。

巴恩斯认为哈兰德将会是这支球队的一个可怕的补充，这名年轻的前锋已经在萨尔茨堡红牛和多特蒙德展示了他的破坏性。

巴恩斯说:“他太不可思议了，对于一个如此年轻的小伙子来说，他的一切都像风暴一样，他对一切都很从容。”

“他是那种不忧心忡忡也不思考太多的球员，他只是做需要做的事情。如果他能和萨拉赫以及马内一起踢球，他将会很出色。”

“加盟利物浦，他只会变得更强大，更自信，他只会在他踢球的方式上变得更聪明，在终结比赛的方式上更加成熟。天空才是他的极限，所以这取决于他能否保持如今的势头，这并不容易。”

现在还不知道克洛普会在今夏花费多少钱，利物浦会选择谁作为目标，以及他们在追求这些目标的过程中会面临来自欧洲对手的多大竞争。