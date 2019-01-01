利物浦主席准备继续投资：库蒂尼奥后悔了吧

库蒂尼奥在2018年1月离开安菲尔德，但他在巴塞罗那的日子并不好过，而他的老东家却蒸蒸日上。

利物浦主席汤姆·维尔纳说，库蒂尼奥“可能后悔”离开利物浦，因为这位巴西国脚在巴塞罗那的表现不佳。

在2018年冬季转会期间，南美球星库蒂尼奥表示希望从英超去到西甲。

在漫长的转会结束后，安菲尔德的高层最终批准了一笔巨额交易，并将所得资金投资于尤尔根·克洛普球队的其他位置。

他们发展得很好，成为英超联赛的挑战者和欧冠决赛的参赛队伍，而库蒂尼奥被很多人认为在加泰罗尼亚失败了。

维尔纳相信这名26岁的球员将会质疑自己离开默西塞德郡的决定，利物浦已经证明他们可以吸引和留住世界上最好的球员。

“在我看来，没有任何一个优秀的球员会不想为利物浦踢球，”他告诉《回声报》：“我们有一支强大的球队，有强大的后援，还有一位我认为是世界上其中一位最出色的教练。”

“所以如果有任何球员被邀请为利物浦踢球，我认为他们不会不抓住这个机会。”

维尔纳补充了一名与回归英超联系在一起的球员：“我想说的是菲利佩·库蒂尼奥的故事。关于菲利佩，我只有好话要说。但我认为他离开利物浦是因为他想为西班牙两大俱乐部之一效力。

“我们试图说服他，我们让俱乐部朝着正确的方向前进，他可以通过留在利物浦经历欧冠的重要时刻。我想他可能后悔自己的决定。”

自从与库蒂尼奥达成协议后，利物浦花了很多钱引进了像阿利森、维吉尔·范戴克和纳比·凯塔这样的球员。

克洛普表示，今年夏天不会再重复这种精心安排的支出，但维尔纳表示，如果德国人确定了正确的目标，就会提供资金。

他补充道：“约翰(W亨利)，迈克(戈登)和我将把转会业务留给那些非常了解它的人——尤尔根和(体育主管)迈克尔·爱德华兹。如果他们推荐某人，我们会支持他们的推荐。我们在FSG的职责就是尽我们所能支持主教练和他周围的人。”

目前，利物浦的注意力集中在周六在马德里万达大都会球场与热刺的欧冠决赛。