利好 法比尼奥自曝已经非常接近伤愈复出

这名26岁的球员自去年11月以来一直缺阵，但他希望能在接下来的几周内回到利物浦。

法比尼奥希望在不久的将来重返一线队，并警告利物浦不要在这个“不可思议”的赛季放松警惕。

防守型中场法比尼奥在赛季初是一线队的常客，但自从11月底脚踝受伤后就一直缺阵。

克洛普周五表示，他希望这名巴西国脚能够在本周完全恢复训练，并暗示他可以参加下周对阵曼联的英超比赛。

在法比尼奥缺席的情况下，利物浦继续保持着优秀战绩，在周六1-0战胜热刺的比赛后，他们以16分的优势高居英超榜首，尽管曼城有机会在周日战胜阿斯顿维拉的比赛中将这一差距缩小到14分。

法比尼奥在接受采访时说：“我在正确的轨道上。我们在彻底恢复的过程中。我目前在单独训练。”

“例如，我能在方向上做出改变，但也拿球练习。我很有信心[迅速恢复]。”

“我想我很快就能恢复，但我们要看看医疗团队的情况。”

当被问及他能否在下月对阵马德里竞技的欧冠八分之一的比赛中及时康复时，他回答说：“我当然会去。”

罗伯托·菲尔米诺上半场的进球足以击败托特纳姆热刺，红军在21场比赛中拿到了他们的第20场英超胜利，使他们本赛季的积分达到了61分。

在胜一场得三分的时代里，这是欧洲五大联赛中所有球队在21场比赛后取得的最高积分。

但是法比尼奥认为没有什么是理所当然的。

“我们可以赢得冠军，但我们还不是冠军。我们走在正确的道路上。我们到目前为止所取得的成就令人难以置信，但是我们必须继续努力。”

“我希望我们不会崩溃。我们有信心继续这样做。尽管伤病缠身，我们仍然保持着高水平的比赛。”

“最近，我很少和球员们聊天。我和队里的巴西球员谈过。我们只是说我们必须继续前进。”