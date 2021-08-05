利兹联门将解释为何拒绝切尔西：他们来得太晚了！

这位21岁的球员自2019年加盟利兹联以来一直表现出色，现在他谈到了自己拒绝转会切尔西的原因

利兹联门将梅斯利耶公开了他在青年球员时期拒绝切尔西的决定，他说自己拒绝蓝军的部分原因是他们求购的时机。

21岁的梅斯利耶在2019年从洛里昂租借加盟利兹联，在那个赛季的英冠联赛最后阶段，他取代卡西利亚成为球队一门，上个赛季他彻底完成转会，并在英超联赛中担任球队的主力门将。

实际上，这位法国年轻门将在租借加盟利兹联前的一年就差点转会到英格兰，当时是2018年夏天，切尔西几乎已经敲定了他的合同，而现在梅斯利耶届时了自己拒绝蓝军的原因。

他告诉The Athletic：“切尔西与洛里昂达成了协议，然后问我准备好了没，但那时距离转会窗关闭只有24小时。”

“我说不，我还没准备好，现在已经太迟了！如果你们早一两周来找我，我可能会转会，但现在已经太迟了，我无法和你们签约。”

“这是一个艰难的决定，切尔西是一支大球队，你会问我为什么不去切尔西呢，但切尔西的青训营已经有很多门将了。”

“在那里你很难成长，有时候你会被外租之类的，我认为在自己俱乐部成长，然后在24岁或25岁的时候转会去当一号门将，比18岁的时候转会更好。”

正式转会利兹联后的首个赛季，梅斯利耶表现出色，最终帮助球队排在英超第9名。凭借他的出色表现，他获得了俱乐部本赛季的最佳新秀奖。