利兹联曾在一月尝试签下伊布 但球员决定回米兰

伊布拉希莫维奇与利兹联进行了会谈，然后在1月份选择了重回米兰，英冠领头羊的老板透露。

安德里亚·拉德里扎尼透露利兹联曾在一月份尝试将伊布拉希莫维奇带回英格兰赛场，2017年，这位瑞典老将曾在曼联度过了一个成功的赛季。

在今年一月的转会窗，与洛杉矶银河合同到期的伊布成为了自由球员，不过随后他选择与老东家AC米兰签约，截至目前，重回圣西罗的他已经为球队打入了三粒进球。

利兹联确实曾和他联系在一起，但除了他以外，他们还考虑过签下与巴黎圣日耳曼合同即将到期的乌拉圭前锋卡瓦尼。

其他球队

不过拉德里扎尼坚称主帅贝尔萨对这家位于埃兰路的老牌英格兰俱乐部的转会具有最终决定权。

“我和伊布的谈判已经到极深的地步了，原本他是可以加盟我们的，但最终他还是决定回到AC米兰。”利兹联主席告诉意大利知名记者迪马济奥。

“我们需要与教练和球队的战略保持一致。我甚至没有和马塞洛·贝尔萨谈论过卡瓦尼和伊布拉希莫维奇，因为我们从来没有真正坐下来谈论过他们。”

在一月份错失伊布后，“白军”似乎已经注定与这位瑞典神塔无缘，根据意大利媒体的报道，这位AC米兰前锋极有可能会在赛季结束后告别自己辉煌的职业生涯。

新型冠状病毒疫情的爆发对意大利完成了极为严重的打击，也让世界上绝大部分的联赛进入了停摆状态，这让这位38岁的老将更加想念自己远在瑞典的家人，因此他将不会与AC米兰签下一份新合同。

除了思念家人以外，伊布拉希莫维奇还对球队高层博班的离任感到愤怒，他并不喜欢俱乐部CEO加齐迪斯，这也是促使他做出不续约决定的原因之一。

而根据此前的报道，在结束球员生涯后，伊布并不会离开足球世界，但成为一名教练可能也不在他的考虑范围之内。

不过，瑞典人似乎对管理一家俱乐部有兴趣，他可能会进入红黑军团管理层担任某一职位，或者前往自己的俱乐部哈马比任职，伊布曾在不久前收购了这家俱乐部的部分股份。

值得一提的是，由于这家瑞典劲旅是伊布青训俱乐部马尔默的死敌，这也让他成为了部分马尔默球迷眼中的叛徒，他在当地的雕像甚至也因此被破坏。