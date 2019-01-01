利兹老板：卡塔尔投资者能帮助球队与曼城竞争

意大利人正在考虑三份报价，这三份报价将为这家英冠俱乐部注入现金，使他们能够挑战冠军。

利兹联队正在考虑一项来自巴黎圣日耳曼俱乐部老板的投资，据俱乐部老板安德里亚·拉德里扎尼说，这笔投资可能会帮助俱乐部“与曼城竞争”。

意大利人在2017年5月从马西莫·切利诺手中接管了俱乐部，他说他正在考虑对英冠球队的三份投资建议。

他已经确认其中一份来自法甲冠军巴黎圣日耳曼的拥有者——卡塔尔体育投资公司(QSI)，他们在今年早些时候与埃兰路的潜在收购联系在了一起。

其他的来自一个美国利兹球迷，以及一家未具名的意大利俱乐部的老板。

“我已经接触了20多个代表，我选择了这三家。”拉德里扎尼说。

“选择卡塔尔体育投资——首先他们是朋友；我们多年以来一直保持着良好的关系。”

“其次，他们有可能让这家俱乐部与曼城竞争，所以对球迷来说这是一个绝佳的机会。”

“第二个是在美国的，他从小就是利兹联队的球迷，我很喜欢。”

“另一个是意大利俱乐部的老板。与另一家俱乐部合作，你可以创造协同效应，提高竞争力，瞄准英超联赛。我们可能会得到一笔贷款来提高球队的质量。”

2004年从英超联赛降级的利兹联队在联赛中排名第五，在前11场比赛中得到20分。

他们上一次获得联赛冠军是在1992年，那是英超联赛创立前英格兰足球甲级联赛的最后一个赛季。

曼城在联赛中一路高歌猛进，但在1998年却跌至第三级别联赛。利兹联希望新的资金注入会有类似的效果，并在不久的将来看到他们重返英超。

如果他们想要挑战目前的英超冠军，以及像利物浦和热刺这样的英超顶级球队，还需要更多的投资。曼城已经花费了超过10亿欧元来组建他们现在的球队，并在上个赛季赢得了所有三个国内奖杯。