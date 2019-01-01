利兹小将首次首发震惊全英 新一代大英帝星冉冉升起

利兹联边锋杰克·克拉克在一系列出色的表现后吸引了英超联赛的兴趣。

越来越多的英超俱乐部都在关注杰克·克拉克，利兹联希望用一份新的长期合同留住这位有前途的少年。

这名18岁的边锋已经在埃兰路的青训学院取得了进步，并在最近几周震惊英冠。

他的处子秀是在10月对阵布伦特福德的比赛中上演的，之后他在替补出场的比赛中表现出色，开始展露他的天赋。

克拉克在周五主场利兹联2:0战胜德比郡的比赛中为马塞洛·贝尔萨的球队首次首发，这场胜利也巩固了利兹联在联赛中的榜首地位。

这位从小就支持利兹联的球员在英格兰国家队主教练加雷斯·索斯盖特和u21主教练艾迪·布思罗伊德的关注下助攻鲁夫进球且创造了杰克·哈里森的进球，并当选全场最佳球员。

尽管克拉克从未在各级别的青年队代表过国家队出场，但他出彩的表现已经引起了重视年轻球员的索思盖特的到访，这位青少年似乎注定要登上顶峰。

克拉克的父母和姐姐也在34668名观众中，为球队在联赛中首发也实现了这位青训球员的梦想。

克拉克与利兹联的合同还有18个月到期，但是利兹联还没有向他提供新的、经过大幅改善的合同条款，以配合他不断上升的名气。

佩普·瓜迪奥拉是这名年轻球员的粉丝，但据了解克拉克希望留在埃兰路，并在贝尔萨的带领下继续进步。

杰克·哈里森本赛季从曼城租借到利兹联，他在谈到克拉克时说:“杰克是一名出色的年轻球员，每次比赛他都会变得更好。”

“作为一名球员，他的信心正在增长，这是很重要的。”

“几乎没有什么能阻止他，你从踢德比郡这场球可以看到他的能力。我相信他会不断进步的。”