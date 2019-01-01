初心不改 佩德罗愿为回归巴塞罗那放弃一切

这名边锋重申他想回到西班牙，因为他错过了一个赛季前转会的机会。

佩德罗将“放弃一切”回到巴塞罗那，因为他准备进入他在切尔西的最后六个月的合同。

前西班牙国家队边锋佩德罗一直与切尔西的离开联系在一起。在他们的转会禁令被上诉减半后，切尔西将在一月签下一些球员。

这名32岁的球员本赛季只为蓝军出场10次，并且毫不掩饰他想回到诺坎普的兴趣。

佩德罗的处子秀是在瓜迪奥拉手下完成的，之后他个人5次获得西甲冠军，3次获得欧冠冠军。

而且，如果诺坎普的高层愿意伸出援手，这名边锋说他会不惜一切代价让转会成功。

“如果巴萨打电话给我，我将放弃一切。”佩德罗告诉西班牙体育：“在季前赛我们对阵巴萨的时候，我和教练谈过，我看到了机会，但是大门很快就关上了。在这一点上，我不知道会发生什么，我只知道我和切尔西的合同到赛季结束。”

他补充道：“我离开巴塞罗那是因为我很勇敢。内马尔来了，我踢得少了。足球就是这样。路易斯·恩里克总是对我很诚实。”

内马尔的到来导致他离开了巴塞罗那，佩德罗本赛季在切尔西也面临着越来越激烈的竞争。

克里斯蒂安·普利西奇的到来给边路带来了更多的竞争，卡勒姆·哈德森-奥多伊、威廉和梅森·芒特也有突出的表现。

因此，佩德罗将会在接下来的几个月里离开俱乐部，不管他是在一月份还是明年夏天自由转会。

关于他可能从伦敦转会到西汉姆的传闻，佩德罗说：“我不知道，等着瞧吧……我只知道我想继续享受踢球的乐趣。”