创造纪录 法蒂成为巴萨历史上第二年轻的出场球员

这名16岁的拉玛西亚球员是自1941年以来为俱乐部效力的最年轻的球员，他需要得到父母的许可。

年仅十六岁的巴塞罗那前锋安苏·法蒂成为自1941年以来代表西班牙豪门征战西甲联赛最年轻的球员。他在对阵皇家贝蒂斯的比赛中替补登场。

法蒂只有16岁零298天。代表红蓝军团出场的最年轻球员是维森克·马丁内斯，他在1941年上演首秀时的年龄是16岁零280天。

在巴萨5-2轻松战胜皇家贝蒂斯的比赛中，法蒂在比赛还剩15分钟时换下了卡莱斯·佩雷斯。

由于西甲的规定，法蒂需要父母的允许才能参加比赛。

在西班牙，未经父母同意，未成年球员不得参加夜晚的比赛。法蒂的首次亮相是在当地时间晚上9点，也就是夜晚。

这位出生在几内亚比绍的球员上赛季代表巴塞罗那参加了9场欧足联青年联赛，打入4球，并为队友贡献了3次助攻。

2013年，年仅10岁的他就加入了著名的巴塞罗那足球学院拉玛西亚。

他并没有被期望在这么短的时间内给人留下深刻的印象，但是在诺坎普一线队前锋的伤病危机加快了他的脚步。

梅西、苏亚雷斯和登贝莱都因伤缺阵，而马尔科姆和库蒂尼奥今夏也相继离队，在本赛季西甲第二场比赛之前，球队的阵容显得有些单薄。

在巴萨取得5-1的领先后，主教练巴尔韦德派法蒂创造了巴萨的历史。