创造力不足！厄德高、史密斯-罗缺席阿森纳战利物浦

厄德高和史密斯-罗看起来都将缺席阿森纳对阵利物浦的联赛杯半决赛首回合比赛。

由于腹股沟问题，史密斯-罗错过了周日足总杯输给诺丁汉森林的比赛，据说他还没有恢复到能够上场的状态。

而够力足球获悉，厄德高也将缺席，这让阿尔特塔为这场比赛所做的准备进一步陷入混乱。

厄德高最近几周一直是阿森纳的关键球员，他出色的表现赢得了12月的英超联赛最佳球员奖。

出色的状态使得厄德高将史密斯-罗挡在了球队首发之外，尽管这位21岁的球员是本赛季阿森纳的最佳射手。

但据了解，这位挪威国脚周四未到伦敦科尔尼训练基地报到，也没有加入前往利物浦的出征队伍。

由于这两名球员预计将缺席，阿尔特塔必须决定是否坚持他喜欢的4-2-3-1阵型，或者在他们缺席的情况下切换到一个不同的战术体系。

右后卫富安健洋预计也将继续缺阵，他一直在与小腿问题作斗争。

这位日本国脚错过了上周末在诺丁汉的比赛，由塞德里克顶替他首发。

另一方面，扎卡看起来可以上场了，他已经结束了疫情隔离期。

鉴于托马斯和埃尔内尼都在参加非洲国家杯，如果这位瑞士国脚能够出场，对阿尔特塔来说将是一个重大鼓舞。