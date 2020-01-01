创业难守业更难 下赛季的利物浦该如何卫冕？

利物浦在这个赛季横扫了所有球队，但是克洛普和他的球员们想要更多的成功，更多的荣耀和更多的奖杯。

对于利物浦球迷来说，宿醉是值得的。

周五，他们会以沉沉地醒来，但会微笑。时隔30年，再次称霸英格兰。

克洛普对周四晚上的胜利百感交集。

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“我完全不知所措了。”他告诉天空体育，说话时声音都变了？“我从没想过会是这样——我完全不知道！”

当那一刻终于到来时，克洛普已经和他的队员们在一起了。他坐在离家不远的福姆比堂高尔夫度假村的露台上，看着曼城在斯坦福桥输给切尔西。

瓜迪奥拉的球队的失败意味着利物浦已经在还剩7场比赛的情况下完成了英超冠军的争夺——这可能是有史以来最具统治性的夺冠。

他们的统治地位是绝对的。没有人会质疑利物浦本赛季的霸主地位。他们是当之无愧的冠军。

对克洛普和他的团队来说，接下来的几周将是非常愉快的。首先，他们将在周四前往伊蒂哈德球场，他们在7场比赛中再拿15分就会创造英超积分纪录。

向他们走来的不仅仅是成功，而是历史。

当然，这一刻应该被品味。在30年的渴望和希望之后，它会不会再次回到他们的道路上呢？

但在安菲尔德内部，人们已经开始考虑下一个挑战了。他们已经到达顶峰，现在他们还能停留在那里吗？

在上世纪七八十年代，每当利物浦赢得联赛冠军时，罗尼·莫兰总是为球队定下基调。

莫兰是一个严格的工头，恪守俱乐部的传统，他在每个赛季结束时都会颁发奖牌。

这可是个大工程。然而并不。相反，传说中，他会拿着一个纸盒走进更衣室，随意地将奖牌扔向那些赢得奖牌的人，并留下一句简单的留言。

“下赛季见。”

这可能是一个极端的例子，但那就是当时俱乐部的心态。玩要开心，是的，但不要忽视了大局。最重要的成功是下一个。

克洛普在描述他的团队时经常使用“贪婪”这个词。他谈到了他们的渴望，他们的渴望和他们的态度，这是精英的心态，以及他们的技术，他们的运动能力和他们的教练，让他们在这个赛季从追逐的队伍中一马当先。

现在，他们面临着一种新的挑战。他们爬上了山巅；上赛季欧洲冠军，今年英超冠军。中间还拿了世界冠军。他们还能做什么呢？

很多，就像它发生的那样。

比尔·香克利或许是利物浦历史上最重要的人物，他说利物浦是“不可战胜的堡垒”，俱乐部将“征服血腥的世界”。

“拿破仑也有同样的想法。”香克利说：“我希望利物浦是不可动摇的。我的想法是把利物浦建设起来，直到最后每个人都不得不屈服和放弃。”

利物浦过去三个赛季的表现告诉你这不是昙花一现的胜利。从德国人走进安菲尔德大门的那一天起，克洛普的球队就一直在为此努力。一砖一瓦、一步一步地，他们已经向应许之地迈去。

“我们仍然可以进步。”在周三对水晶宫的比赛后，主教练警告说。这听起来很荒谬，因为他们本赛季在93分的基础上只丢了7分，但他是对的。

冠状病毒危机会在多大程度上影响红军的前进计划还有待观察。他们本计划今年夏天至少增加两名新球员，但由于新冠肺炎的财政影响，他们搁置了对蒂莫·维尔纳的转会，这位莱比锡的前锋最终转会到了切尔西。

很难看到利物浦在哪里可以改进他们的球队，但是在他们的阵容上有明显的升级。例如，萨拉赫或萨迪奥·马内的受伤会造成巨大的伤害，所以如果很难找到一名高级的前锋替补的话，那将是很理想的。

在左后卫的替补也可能有用。詹姆斯·米尔纳将很好地填补这个空缺，但他是一名中场球员，明年1月就35岁了。安迪·罗伯逊缺阵时的区别是有目共睹的。

从我们对他的了解来看，内科-威廉姆斯有能力成为特伦特·亚历山大-阿诺德的右后卫替补，但如果正如预期的那样，德扬·洛夫伦选择离开，寻找常规的比赛机会，另一名高级中后卫可能是需要的。

中场看起来很有储备，特别是如果纳比·凯塔能够保持健康，并将有质量的时刻转化为持续的状态。天才青年的出现也让人兴奋。不仅是全能的威廉姆斯，还有攻击型中场柯蒂斯·琼斯和哈维·埃利奥特，还有前锋里安·布鲁斯特。

也有人会离开。克莱因将于周二离开，亚当·拉拉纳也将在效力六年之后离开。在过去的三个赛季里，这位英格兰中场并没有发挥出他想要的水平，但是他的个性、奉献精神和高标准将会被人们怀念。他是克洛普在安菲尔德创造的文化的关键部分。

沙奇里很可能会离开，而像哈里·威尔逊和格鲁伊奇这样的球员需要做出决定，他们已经被租借了一个赛季。有消息告诉够力足球，称利物浦对放人态度开放。

至于剩下的，相信克洛普的油箱里还有更多的，不然呢？除了维纳尔杜姆，利物浦的阵容与长期合同紧密相连，他们中的大多数人正处于或即将进入他们的黄金时期。

范戴克、萨拉赫、菲尔米诺和马内都是28岁，罗伯逊和法比尼奥都是26岁。亚历山大-阿诺德，俱乐部的本土偶像，年仅21岁，就已经是世界上最好的球员之一，并准备变得更好。如果23岁的乔·戈麦斯能够不受伤的话，他将在未来几年成为英格兰的首选中后卫。

队长乔丹·亨德森的影响力远远超出了他在球场上的表现，本月初他就满30岁了，但看上去从未像现在这么棒过。尽管25岁的凯塔和26岁的张伯伦的出现，这意味着他有很多选择。

利物浦应该期待对手的回应。曼城肯定会卷土重来，曼联永远都有雄心壮志，而切尔西正在打造一支令人印象深刻的年轻队伍。挑战肯定会到来。

挑战也将来自内部。问题将被问及球队的愿望，他们对更多成功的“贪婪”。他们能在多条战线挑战吗？当全世界都在等着他们倒下的时候，他们还能保持他们卓越的一致性吗？如果某些球员受伤了怎么办？

这是一个公平的问题，但利物浦有足够的能力来回答这些问题。他们有教练，有球员，有渴望。

他们有奖杯。

一个不可战胜的堡垒？这是目标。祝他们好运。