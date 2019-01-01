刚出状态就想走 纽卡帽子戏法英雄暗示夏天离队

阿约泽·佩雷斯上演帽子戏法，为纽卡斯尔提前保住下赛季英超的名额，但暗示他可能会在夏天离队。

当其他俱乐部在争夺纽卡斯尔主帅贝尼特斯的时候，前锋阿约泽·佩雷斯也谈到了离开的可能性。

这名25岁的球员知道他在祖国是备受关注，一些西班牙最大的俱乐部和国家队主教练路易斯·恩里克都在关注他。

他表示：“今年夏天，我将有多种选择。这意味着我做得挺好。我将准备好听到即将到来的消息，但这并不意味着我将在赛季结束时100%的离开。这将是一个艰难的决定，取决于很多因素。”

佩雷兹在对阵南安普顿的比赛中上演帽子戏法，这也让他进入了纽卡斯尔英超时代进球榜的前10名——对于一个在2014年以150万镑身价来到英格兰的球员来说，这个成绩相当不错，他当时甚至还不是全职职业球员。

他表示：“我还没意识到我在那个名单上”。他的帽子戏法让他超越了登巴·巴和已故的加里·斯皮德。他真的很高兴能和这么受人尊敬的人在一起：“这么大的俱乐部，这么艰难的联赛。我需要考虑这一点，因为这是一件值得骄傲的事情，是一件我在签约时甚至无法想象的大事。”

佩雷兹的状态上升与米格尔·阿尔米隆的到来是同步的，后者以惊人的速度威胁着圣徒的防守，结果却因为腿筋受伤而缺席本赛季余下的比赛。

如果说阿尔米隆是催化剂的话，那就是佩雷斯和隆东的进球确保了球队的生存。

“对俱乐部的每个人来说，这都是一个艰难的赛季，”佩雷兹补充道。他说:“我们每天都在非常努力地争取这个位置。41分意味着很多。这是我们值得骄傲的事情。我为自己感到骄傲。这是我的第二个帽子戏法。我在特内里费有一个，但这个更特别。那是一个我永远不会忘记的时刻。我说过我必须提高我的（进球）数字，现在我有11个进球，希望还会有更多。”