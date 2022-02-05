刘易斯-霍尔：吸引了图赫尔关注的切尔西新星

在切尔西备战与普利茅斯的足总杯第五轮比赛之际，图赫尔需要决定是否让一个在上一轮表现出色的球员继续登场。

当然，人们一直相信蓝军能击败第五级别联赛球队切斯特菲尔德，但1月初来到斯坦福桥的41000名球迷仍然被刘易斯-霍尔的表现所吸引，并感到惊喜。

这位17岁的球员在被列入首发阵容后，成为切尔西队史第九年轻的球员，他也是俱乐部在足总杯中最年轻的登场球员，而他没有让人失望，在比赛中送出了一次助攻，并被评为全场最佳。

"自从我还是个孩子在切尔西时，这就是我努力的方向，"霍尔赛后告诉BBC体育。"现在终于得到了这个机会，而且是在我的家人和了不起的球迷面前，这是一种不可思议的感觉。”

"当图赫尔宣布名单的时候，我们在白天开了个会，我真的很紧张。”

"我在球队名单上看到了我的名字，我在发抖。我花了几个小时来接受这个事实。"

不过，霍尔一上场就没有表现出紧张的迹象，他的一线队首秀标志着他10年前在家乡斯劳被挖掘，再到加入俱乐部这一系列的成长。

然而，只是在2021-22赛季，他的声誉才上升到如此高的水平，以至于他现在被视为俱乐部科巴姆学院内的顶级天才之一。

本赛季开始时，霍尔在切尔西U16和U18梯队之间徘徊了一年，但球队很快就发现，霍尔在夏季休假回来后已经达到了另一个水平。

这名少年在9月闯入了U23梯队，而当12月大量切尔西一线队球员因为疫情被隔离时，霍尔是第一批被征召进一线队训练的球员之一。

从那时起，他一直与一线队在一起，在过去的四场英超比赛中，有两场进入了替补席。

"他配得上上场，"图赫尔在霍尔的首秀后说道。"他是个好球员，非常冷静。”

"他在训练中表现出的品质非常冷静，而且表现非常好”

"在斯坦福桥，这是一个巨大的机会。他抓住了机会，并极大地参与了一些进球，所以我为他感到高兴。"

霍尔来自一个体育世家，他的哥哥康纳对足总杯有着美好的回忆，他曾在业余联赛的乔利队打入足总杯第四轮的过程中有出色发挥。

霍尔在成长过程中擅长多种运动项目，在2021年夏天，人们仍然可以发现他在宾菲尔德当地的板球俱乐部出场，他被描述为一个"有才华的左撇子全能选手"。

这种全面的天赋在他的足球生涯中也很明显。虽然他主要踢中场，但最近几个月，他在许多不同的位置上都取得了成功。

他在左后卫或左翼卫的位置上的表现令人钦佩，而他的一线队首秀是在三中卫的左边位置，这是他第一次踢这个位置。

不过，鉴于他的足球偶像是德布劳内和兰帕德，霍尔未来肯定还是想往能够踢中场。

他最近告诉切尔西官网："我有两个足球偶像，那就是凯德布劳内和兰帕德。”

"他们两个人的技术都非常好，但我也喜欢他们如何通过进球和助攻为球队做出贡献，以及他们如何在控球时看起来如此轻松。"

霍尔似乎已经学会了如何在前场做出贡献，他在本赛季25场青年队比赛中打进6球并有7次助攻，证明了这位英格兰U18国脚在向前推进时的能力。

他在球场外的名气也在不断提高，霍尔在首秀后的24小时内，在Instagram上获得了6万名额外的粉丝。

如果在对阵普利茅斯的比赛中也能有类似的表现，预计这个数字还会再翻一番。