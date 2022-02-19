刘易斯-多宾：这位埃弗顿年轻球员期望用表现打动兰帕德

在16岁时决定离开埃弗顿的学院后，法国前锋穆罕默德-阿里-周目前正在法甲的昂热队茁壮成长，并与多特蒙德传出了绯闻。

同时，在2021年夏天，太妃糖有史以来最年轻的一线队球员蒂埃里-斯莫尔也做出决定，拒绝了俱乐部的合同，选择转会到南安普顿。

因此，埃弗顿球迷有理由担心19岁的青训毕业生刘易斯-多宾也会离开球队，因为他的合同将在今年夏天到期。

据报道，德甲和英超有俱乐部对多宾感兴趣，而埃弗顿在连续的糟糕成绩后处于动荡之中，安抚支持者并续约多宾的压力很大。

也许有些出乎意料，他们做到了，这位攻击手和俱乐部续约到了2025年夏天。

现在，在兰帕德被任命为主教练之后，人们有更多的理由对多宾的未来感到兴奋，因为兰帕德此前在德比郡和切尔西都表明自己愿意培养年轻球员。

"我的推特和Instagram评论里都是希望我签下新合同的人，"多宾说道。"这给了我信心，他们想从我身上看到更多。我想回馈他们，并在未来为他们做得好。"

多宾引发的兴奋情绪是围绕着他强大的青年队生涯建立的，而从现在开始，这体现为在一线队的突破。

本赛季到目前为止，他已经出场4次，包括在客场对切尔西的比赛中客串了28分钟，表现非常突出。

本赛季，多宾经常与一线队一起训练，并有10次入选比赛日名单，不过他还没有首发过。

然而，随着兰帕德的到来，这种情况可能很快会改变。

多宾的多面性将是他争取更多出场时间的关键，因为他在前场的任何位置都能自如应对。

虽然他最适合踢的是左边锋，但到目前为止，他在埃弗顿一线队的大部分时间都是作为前锋出场的，而且本赛季他在埃弗顿U23梯队的比赛中主要是踢右边锋。

在2018年，15岁的多宾在U18梯队首次亮相，在2019-20赛季，多宾才第一次真正在青年足球中崭露头角，在16场联赛中打入11球，并因此被评为埃弗顿U18梯队的赛季最佳球员。

"他将成为一名顶级球员，这一点绝对毋庸置疑，"埃弗顿U23主帅大卫-昂斯沃斯在那个赛季说道，接着，多宾就签下了他的第一份职业合同。

然而，他的发展被2021年1月遭受的膝伤延缓了，这使他几乎缺席了赛季后半段的全部比赛。

然而，这位19岁的球员在2021-22赛季开始时又开始发力，在U23梯队的5场季前赛中打进10球，包括3个帽子戏法，这反过来又使他在老特拉福德对曼联的季前友谊赛中被召入一线队。

在那里，他在55000名观众面前完成了自己的一线队首秀，不久之后，在9月主场2-0战胜诺维奇的比赛中，他以替补身份为太妃糖登场作战。

尽管最近几年才进入公众视线，但自从11岁时加入俱乐部以来，多宾就被指定为值得关注的人。

他在门前拥有极快的速度和冷酷无情的性格，而且他还得到了国家队的认可。

他被英足总的青年球探推荐为有史以来第一支由2003年出生的球员组成的球队的候选人，他在14岁时就完成了他的英格兰首秀。

尽管他能踢多个位置，但无论他被要求在哪个位置上踢球，多宾的比赛风格都是与众不同的。

他努力工作，在无球状态下充满活力，他是一个敏锐的逼抢者，经常利用他的速度和对比赛的巧妙解读，在危险的位置赢得球权。

他也不仅仅是在控球时显示出这种强大的智慧。他出色的跑动能力，尤其是在最后一道防线身后的跑动能力，构成了他比赛风格的很大一部分。

善于利用这一点与他的速度和加速能力相结合，他能够给大多数防守者造成麻烦。

虽然那些稳坐后方的球员往往对杜宾的挑战更大，但他有突破后防的技能。

他是一个强大的盘带者，在与对方后卫一对一时特别出色，尽管他通常需要在有空间的情况下接球才能发挥最大的作用。

他在背身拿球和决策方面还有很大的改进空间——当有更好的传球选择时，他经常野心勃勃地尝试射门——但他拥有成为超级巨星的天赋。

但不得不说，埃弗顿并没有让他进入一线队的路线变得简单。

兰帕德的到来肯定会使他在某种程度上更有可能进入一线队，俱乐部在一月份的转会窗口从阿斯顿维拉租借来了埃尔加齐，他可能会占用大部分本可以给多宾的轮换时间。

这似乎是一个非常不必要的签约，但也可以从另一个角度来看：这可能是一个机会，让多宾证明自己的价值超过了一个已经证明过自己的职业球员。

即使他最终没有做到，多宾很可能仍然注定会有大作为。

他在1月份才满19岁，在一线队足球方面非常缺乏经验，这意味着如果在埃弗顿一线队得不到太多机会，他下赛季可能需要被外租到英冠联赛。

然而，他的新合同和兰帕德的到来，无疑是对多宾和他走向顶峰的雄心的鼓励。