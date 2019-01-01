列维：解雇波切蒂诺非我愿 未来或可二进宫

今年11月，在阿根廷人掌舵5年后，热刺与他分道扬镳。

托特纳姆热刺主席丹尼尔·列维表示，毛里西奥·波切蒂诺可能会在未来重返俱乐部。

波切蒂诺在热刺执教五年后于11月被解雇。在北伦敦，他帮助球队稳定参加欧洲冠军联赛，并于6月进入了欧洲最负盛名的足球赛事的决赛。

然而，随着热刺在波切蒂诺治下的最后25场联赛中仅积24分，球队在国内的排名在2019年直线下降。

当决定解雇阿根廷人时，热刺排在积分榜第14位。不到24小时后，他就被前切尔西和曼联主帅穆里尼奥替代。

当被《旗帜晚报》问及是否会再次聘用波切蒂诺时，列维说：“为什么不呢？我不会关上任何东西的门。”

列维承认解雇47岁的波切蒂诺很困难，他说：“这不是我想要的。就我个人而言，这是非常困难的，我告诉了他，他理解了。他在足球圈里，他明白的。

“这不是私人恩怨，我相信他会变得更强，并有机会管理另一家优秀的俱乐部。我不会坐在这里分析过去。这并不是有效率的工作方法。

“毛里西奥做得很好，我们非常感激。我祝他未来一切顺利。我还在和他联系。我和他的关系很好。它只是到了我们需要分手的地步。”

自从任命穆里尼奥以来，球队的表现和比赛结果都有所改善，热刺现在只比排名第四的切尔西少了3分，他们将在周日圣诞节前的最后一场比赛中对阵切尔西。

列维透露，穆里尼奥是他的第一选择，他补充说，他很高兴吸引了另一名比赛中最聪明的人来英国首都工作。

“毛里西奥和若泽是出色的教练。”他补充道：“他做了一件了不起的工作，我相信若泽也会以不同的方式做同样了不起的工作。他们是不同的，他们有不同的风格，毛里西奥带领我们走了很长的路。”

鉴于波切蒂诺的离开，很多人对阿根廷人在热刺的时长感到关心。但令列维感到不解的是，为什么球迷和评论者会关心这个话题。

“在这个国家，我们对所谓的‘主教练’的工作寿命很着迷。”他说：“在欧洲，每两年换一个人是很正常的。这不是个人。他们甚至不签五年的合同。他们签了两年，然后另一个教练来了。”

“管理一个俱乐部五年的主教练并不多。弗格森爵士和温格是非常、非常、非常不同寻常的。弗格森和温格时代已经过去了。”