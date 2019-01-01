划清界限 莫雷诺期待走出西班牙换帅风波

法甲的新教练被他的前主帅指责为“不忠”，但他希望在法国顶级联赛中占有一席之地后继续前进。

罗伯特·莫雷诺在成为法甲摩纳哥的新主教练后，想要把离开西班牙主帅位置的事件以及随后与路易斯·恩里克之间的风波抛诸脑后。

42岁的他曾是西班牙队的助理教练，直到6月份路易斯·恩里克辞职照顾他的小女儿萨娜。

莫雷诺在那个时候成为正式教练，并带领西班牙获得了2020年欧洲杯的参赛资格，但恩里克在11月重返国家队，并没有任命他的前副手，因为两人存在明显的分歧。

这位前巴萨主帅上月指责莫雷诺“不忠”，称后者“丑陋且不公平”。

莫雷诺曾在罗马、塞尔塔和巴塞罗那与恩里克共事，他在摩纳哥被任命为莱昂纳多·雅尔迪姆的继任者两天后发表讲话，希望与此事划清界限。

“我在他身边度过了美妙的9年。”他在周一的新闻发布会上说：“我只有感谢。几周前发生的事情已经成为过去。”

“我当了28年的教练。从14岁开始，我就一直在训练，现在最重要的是这次演讲。过去是存在的，但你必须把它抛在身后。”

莫雷诺以前从未执教过一个职业俱乐部，但他坚持认为他知道成功需要什么。

“我一直参与整个训练过程。”他说：“我以前都是这么做的，所以我的流程不会改变。我将会和我的球员进行谈话，分析对手，和他们交谈。我已经习惯了。

“我们都想赢得比赛，为俱乐部取得最好的成绩。我们的主要目标必须是每天进步。如果我们这样做，我们就能够达到我们的主要目标。”

摩纳哥已经暗示将在一月的转会窗口中加强他们的阵容，但是新教练不愿意讨论任何具体的目标。

他说：“我不会公开，这是对我的球员的不尊重。摩纳哥有一个庞大的阵容，但我们必须关注市场，寻找优秀的球员。但我不会在公开场合强调（需要加强的）特定位置。”