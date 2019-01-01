切赫将重返赛场守门 一圆儿时冰球梦

这位37岁的球员在退役几个月后开始尝试一项新的运动。

前切尔西和阿森纳门将彼得·切赫决定复出，但他不会重返足球场。相反，切赫已经和冰球队吉尔福德凤凰签约，他将在周五为后者上演处子秀。

“我很高兴有机会和凤凰一起比赛，获得比赛经验，”切赫在俱乐部的新闻发布会上说：“我希望我能帮助这支年轻的球队实现他们本赛季的目标，并在我有机会的时候争取赢得尽可能多的比赛。在我20年的职业足球生涯之后，这将是一次美妙的经历，让我能够参加这项我从小就观看和玩的运动。”

今年8月，37岁的他参加了凤凰的一次训练，并在Instagram上发了一张他守门的照片。

切赫上赛季退役，他自2015年起就效力于阿森纳，此前他在切尔西效力了11个赛季。6月，切赫回到了切尔西，担任技术顾问的角色，在这个职位上，他为足球和表现问题提供建议，同时也寻求在切尔西一队和青训机构之间建立牢固的联系。

消息公布后，很多人很快问他的新职业是否意味着他在切尔西的职业生涯的结束。

“有些人似乎认为我换了工作。不，我没有。”切赫在推特上说：“幸运的是，我在切尔西俱乐部担任技术顾问的工作并没有阻止我在业余时间玩我小时候喜欢的运动，我已经玩了很多年了。作为一名职业足球运动员，因为显而易见的原因我不能参加这项比赛……但现在我可以了。”

切赫希望能与凤凰并肩作战，凤凰的主教练相信这位经验丰富的门将在冰上已经取得了很大的进步。

“我们很高兴彼得加入了凤凰，我们期待着这个周末看到他的表现。”俱乐部主教练米洛斯·梅里切利克说。

“自从我第一次在冰上看到他以来，他进步了很多，我很高兴看到他来打球。”

“我一直想打冰球，那是我的第一选择。”切赫三年前告诉阿森纳TV：“但显然，在那个时候，你必须购买所有的设备，想象一下我们的经济条件一个孩子的成长速度，然后你需要继续购买，而我们买不起。”