切赫辟谣：我现在只关注欧联杯决赛

切赫说他还没有在即将到来的欧联杯决赛前对自己的未来做出决定。

切赫否认了关于他将在切尔西扮演新角色的报道，他坚持说他仍然只专注于欧联杯决赛对阵他的前俱乐部。

切赫在2015年加盟阿森纳之前，已经在蓝军效力了10年。

这位37岁的门将自从转会到北伦敦加盟阿森纳以来，已经赢得了一次足总杯冠军和两次社区盾杯冠军。

有报道说切赫已经准备好在切尔西担任足球总监的角色，他准备在下周欧联杯决赛之后结束自己的职业生涯。

但是切赫说这个决定还没有最终决定，他也没有考虑过任何不包括欧联杯决赛的可能性。

切赫在推特上说：“尽管今天的新闻和我之前对所有人说的一样，我将在最后一场比赛后决定我的未来。现在我唯一的目标就是和阿森纳一起赢得欧联杯。”

切赫被广泛认为是切尔西历史上最好的球员之一，在他效力于这家伦敦俱乐部期间总共出场494次。

在2004年从雷恩加盟后，切赫在斯坦福桥度过了辉煌的时光，他获得了四次英超冠军，四次足总杯冠军，三次联赛杯冠军，一次欧冠冠军和一次欧联杯冠军。

一月份，切赫宣布他将在本赛季结束后以球员的身份离开赛场，而赛季结束时他将在欧联杯决赛中对阵他的老东家。

阿森纳将于5月29日在巴库迎战切尔西，枪手需要一场胜利才能在欧冠中占据一席之地。