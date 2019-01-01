切赫成功全凭自己 穆里尼奥直言自己贡献甚微

前切尔西主帅坦言，在切赫成功的道路上，自己的影响微乎其微，但他仍给予了切赫成长的关键机会。

2004年夏天，切赫和穆里尼奥先后来到了斯坦福桥球场。在完成首秀后到加盟阿森纳前，切赫共为蓝军出场超过300场后。如今，这位英超传奇门神已经宣布将在本赛季末退役。

葡萄牙人给了切赫在英超崭露头角的机会，但他坦言当时自己对于这位捷克门将的未来其实也无甚把握。

在被问及对切赫的影响时，穆里尼奥谦虚地告诉beIN Sports：“当我来到切尔西的时候，他还是个孩子，只有20岁。”

“当时的门将是卡尔洛-库迪奇尼，在此之前他一直都是球队的首选。那个赛季的第一场比赛是切尔西对阵曼联，我就决定放弃我们之前的选择，而让一个孩子上场。没人知道他是谁，甚至不知道他名字该如何发音，因为切赫这个名字真的很难念。”

“但在那之后，都是他自己努力的结果。我的影响微乎其微。”

“他是一位出色的，拥有非凡天赋的职业球员和门将。”

2013年穆里尼奥再度回归时，却将这个自己一手帮助他登上英超舞台的门将踢出了首发名单。

“后来当我回到切尔西，我又跟他共事了一段时间，我决定给年轻的库尔图瓦机会。我告诉切赫，‘你现在已经是2号门将了。’”

“所以我参与了他职业生涯两个完全不同的时刻。但那时候他还是一位极好的2号门将，他的能力真的非常令人吃惊。”