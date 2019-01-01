切赫：兰帕德只是切尔西的候选之一

根据俱乐部传奇人物切赫的说法，兰帕德只是成为切尔西新主帅的“几个候选人”之一。

切赫最近回到斯坦福桥担任技术和表现顾问，他是西伦敦找寻毛里齐奥·萨里继任者的关键人物。

他的前蓝军队友兰帕德是最有希望执掌球队的人，在他执教的第一个赛季就带领德比郡打入英冠附加赛决赛。

但切赫坚称，这项交易还远未完成，其他几位候选人也在考虑中。

“俱乐部已经确定了几名候选人，情况是开放的。”他告诉捷克通讯社：“弗兰克就是其中之一。在一队开始准备之前，我们想解决新主帅的问题。最重要的是选择一位新主帅，这在未来的工作中至关重要。教练会对球队有想法，我们将在下个赛季完成球队的建设。他必须看看球员，然后决定谁会去日本。”

兰帕德和切赫在切尔西共事了10年，获得了英超、欧冠、欧联杯和足总杯冠军。

他们的另一位前队友克劳德·马克莱莱也支持兰帕德。

马克莱莱说:“目前没有任何决定。对我来说，传奇回到俱乐部是件好事。我希望如此。我相信他会为切尔西付出一切。所以，当然，我很高兴俱乐部能带来一个传奇。他准备好了。他知道怎样才能给俱乐部带来成功。弗兰克是一个非常专业的人，他专注于细节，专注于他对切尔西的爱。我相信他会成为切尔西出色的教练。”