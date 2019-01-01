切赫为兰帕德叫好：切尔西22年换了22任教练

前蓝军门将，现在已经回到斯坦福桥担任教练一职的切赫希望一个熟悉的面孔能够帮助西伦敦恢复稳定。

切赫说，弗兰克·兰帕德在切尔西做了一件“非凡的工作”，在22年里经历了22位主教练之后，这位俱乐部的传奇人物希望西伦敦球队恢复稳定。

在管理层任命方面，蓝军有时倾向于“旋转门”政策。

他们最近的一次是被迫的，毛里齐奥·萨里在斯坦福桥度过了一个赛季并取得了欧联杯的胜利后选择回到他的祖国意大利，

切尔西转向一张熟悉的面孔寻求灵感，兰帕德被要求接受挑战，带领俱乐部度过两个窗口期的转会禁令。

他在这项任务中表现得令人钦佩，他愿意相信青训球员的态度会得到丰厚的回报。

现在人们的希望是，在可预见的将来，兰帕德能够留下来，让切尔西能够建立起一段时间以来一直缺乏的那种稳定性——尤其是在阿布时代。”

“温格在阿森纳执教了22年。切尔西在22年里换了22个教练！”

切赫对兰帕德补充道：“主教练和他的教练组做得很出色。”

“他们成功地整合了队员。老队员对年轻队员帮助很大。他们帮助他们变得更好，让他们脚踏实地。最重要的是教练组和教练，因为他在训练场上定下了基调。他是最大的功臣。”

兰帕德带着一个赛季的德比战教练经验回到了切尔西。

然而，在他的职业生涯中，他确实做到了最好，并且知道为了取得成功需要做些什么。

纪律对于这位前中场球员来说是一件大事，据透露，任何迟到训练的人在斯坦福桥都会被罚款2万英镑。

切赫认为有这样的规定是很重要的，他说这些规定和他作为球员时的规定没有什么不同。

捷克人补充道：“有些人觉得这很奇怪，但是我们在切尔西总是被罚款。”

“对工作的承诺真的很重要。尊重规则是不需要天赋的。你可以没有天赋，但你可以准时。它是关于承诺的。这不是吓唬人。我只是想提醒他们，如果你能控制好自己的纪律，对所有人都有好处。”