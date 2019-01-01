切赫下一站官宣！在枪手挂靴后重归斯坦福桥

这位传奇门将作为职业球员在斯坦福桥效力长达11年之久，而如今，退役后的他仍然选择了切尔西作为他新篇章的起点。

时间回到2004年穆里尼奥首次执教切尔西之时，随着阵容改革的风吹进西伦敦，捷克门将切赫登陆了斯坦福桥。

在2015年前往阿森纳之前，切赫在11年的时间里共为蓝军出场494次。现在他回到熟悉的俱乐部，但担任的角色从球员转变为了技术顾问。

切赫告诉切尔西官网：“对于能够拥有再一次加入切尔西俱乐部，帮助球队尽可能打造一个高水平的竞技环境，以延续俱乐部过去15年的成功。”

“我正在寻求新的挑战，希望我可以运用我的足球知识和经验，帮助球队在未来创造更多辉煌。”

这位前蓝军门神目前需要做的不仅仅是在技战术方面为球队提供建议，他还将成为一线队与青训梯队之间的纽带。

他将与俱乐部总监玛丽娜-格拉诺夫斯卡共事，这位美女高管此前就曾热烈欢迎切赫回归灵魂故里：“我们十分期待迎接切赫回到他在切尔西的家。”

“在他作为球员的职业生涯中，他是我们拥有过的最有献身精神，最成功，最有想法的职业球员。”

“我们一直希望当切赫准备好退役的时候，他可以回到切尔西。我们很高兴能够把他的特长和知识带给技术团队。”

经历了酋长球场的四年，捷克门将在2018-19赛季结束后宣布退役。他职业生涯的最后一场比赛，是在巴库见证了前东家4-1击败枪手，捧起了上赛季的欧联杯冠军。