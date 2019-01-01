切忌操之过急 克洛普：张伯伦得耐心恢复

这位英格兰国脚渴望继续他的回归，但是红军主帅强调他不会为球员的健康冒险。

利物浦主帅克洛普说，张伯伦必须有耐心，他将继续完全恢复健康。

这位英格兰国脚在周六对阵老东家南安普顿的比赛中，完成了16个月来的首次英超首发。

这是自2018年4月欧冠半决赛对阵罗马的比赛中膝盖韧带受伤以来他为红军的第五次出场。

他的另一家老东家阿森纳也在等待周六的比赛，26岁的他被认为非常渴望在安菲尔德首发。

然而，克洛普敦促大家要有耐心，并坚称他不会拿张伯伦的健康冒险。

“他需要以正确的方式保持耐心，一切都会好起来的。”克洛普说：“我们只谈论Ox，因为每个人都知道他有多好。我们需要确保他在球场上也能表现出来。当我决定他现在已经准备好了，那当然是我的责任，而这个男孩只需要尽他最大的努力。很明显，Ox就是这么做的。”

张伯伦上周也在伊斯坦布尔的欧洲超级杯首发出场，但只打了45分钟就被菲尔米诺换下。

克洛普淡化了这名中场球员提前离队的重要性，再次强调了他对自己回归一线队的耐心。

“伊斯坦布尔赛后我对Ox说了什么?什么都没有。这是完全正常的情况。他打了一场艰难的比赛，而我们在板凳席上有一个很好的进攻选择，所以我认为这是有意义的。就这些，没有别的了。有了Ox，只要有正确的耐心，一切都会好起来的。”

到目前为止，红军在两场比赛中取得了两场胜利，在英超积分榜上高居榜首。