切忌捧杀 索尔斯克亚拒绝将格林伍德与鲁尼对比

这名少年在老特拉福德对阵阿尔克马尔的比赛中非常高兴，但是他的教练还没有准备好把他和俱乐部历史上最出色的球员之一相提并论。

梅森·格林伍德在曼联4-0战胜阿尔克马尔的比赛中扮演了重要角色，索尔斯克亚把格林伍德和鲁尼相提并论。

凭借本场比赛的梅开二度，格林伍德以6个进球成为曼联本赛季的第二射手，只有马库斯·拉什福德的13球比他更多。

尽管这名少年只首发了6场比赛，但他已经达到了这个纪录 ，他在索尔斯克亚手下主要是作为替补出场。

周四在老特拉福德的比赛后，格林伍德的主帅对他的年轻前锋大加赞赏。

“作为终结者，他是与众不同的。”索尔斯克亚告诉BT体育。“在禁区内外，你希望他能得到一次射正的机会。他的射门很精确。他很擅长为自己创造空间。”

索尔斯克亚被要求与在老特拉福德的另一个著名的欧洲之夜进行比较，当时18岁的韦恩·鲁尼在对费内巴切的比赛中上演了他的欧冠处子秀。

“不不不。他是一个不同类型的球员，梅森和瓦扎（鲁尼），但他一定很享受今晚。”他说：“这是梅森的事情，他明天只会期待星期天——他不会满足于既得的荣誉。”

在2-1战胜热刺和曼城之后，索尔斯克亚的球队将在周日主场对阵埃弗顿的比赛中出场，他觉得自己的队伍越来越强大。

“这很好。很多事情都可以在一周内改变，但对于我们来说，我们只是希望比赛能够到来。这是一个很好的团队，”他补充道：“我很期待这个12月的进展，因为他们正在成长为一个很好的团队。”

曼联目前在英超积分榜上排名第五，落后第四名的切尔西5分。