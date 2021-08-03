切尔西8500万英镑+阿隆索报价卢卡库 遭到国米拒绝

蓝军希望在这个夏天将比利时人吸引回斯坦福桥，但蓝黑军团并不想失去他们的明星前锋

据够力足球证实，切尔西开出了8500万英镑+阿隆索的报价求购国际米兰前锋卢卡库，但遭到国米拒绝。

图赫尔渴望在今夏引进一名世界级前锋，以帮助切尔西在2021-22赛季挑战英超冠军。

切尔西希望他们可以利用国际米兰的财政困难，为卢卡库开出一份高价，尽管国际米兰目前已经用行动表明他们会作出抵抗。

卢卡库上周表示他正在为国米的新赛季做准备，并暗示他想留下。

与此同时，国际米兰首席执行官朱塞佩-马洛塔坚称，这名前锋近期内不会被允许离开，他说道：“卢卡库是非卖品。卢卡库对因扎吉来说是重要一员。”

今夏，在放走吉鲁之哦户，切尔西正在寻找一名新的前锋。

切尔西已经将哈兰德和凯恩列入他们的引援名单，但是多特蒙德不愿意在这个转会窗口期间出售哈兰德，而热刺也不愿意让他们的明星球员加盟他们的伦敦同城对手。

28岁的卢卡库近年来已经成长为世界顶级前锋之一。

上个赛季，他在意甲联赛中打入24球，并有11个助攻，帮助蓝黑军团夺得联赛冠军。

在2020-21赛季的意甲联赛中，只有C罗的进球比卢卡库更多。

卢卡库在2011年从安德莱赫特加盟切尔西，但未能在一线队占据一席之地。

2012年，他被租借到西布朗，一年后又去了埃弗顿。

卢卡库随后彻底转会加盟了埃弗顿，这使得他在切尔西只踢了15场比赛，而且没有进球。

除了卢卡库之外，蓝军今夏的目标还有塞维利亚中卫孔德。他们已经向塞维利亚提供了几名球员来交换这名后卫。祖马，埃莫森和肯尼迪的名字都被提及。

切尔西想先把祖玛清洗掉，为孔德腾出位置，西汉姆也在商谈签下这名法国中后卫。