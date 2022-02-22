切尔西、阿森纳或巴黎——里尔身价4500万欧元的加拿大小将大卫会去哪里？

足球界的年轻前锋旋转木马已经开始启动了。

尤文图斯第一个采取了行动，以7500万欧元从佛罗伦萨撬走了杜桑-弗拉霍维奇，增加了一个对他们现在和未来都至关重要的球员。

这可能是2022年几笔大交易中的第一笔，预计哈兰德和姆巴佩都将在夏季做出可能决定时代的转会。

然而，乔纳森-大卫看起来也将在本赛季结束后加入其他精英俱乐部，对于那些错过姆巴佩和哈兰德的球队来说，这位加拿大明星将不仅仅是一个安慰奖。

事实上，大卫有潜力成为世界上最好的前锋之一，本周，当里尔对阵对大卫感兴趣的众多俱乐部之一切尔西时，他将再次获得展示自己才华的机会。

明天凌晨，法甲卫冕冠军将前往斯坦福桥，在欧洲冠军联赛16强的第一回合比赛中对阵切尔西。

大卫在整个2020-21赛季打入13球，但本赛季已经打进16球。

他能踢多个位置，效率高，速度快，是一个惊人的现代前锋，随着他走向职业的第五个完整赛季，他应该只会变得更好。

除了在他首次参加欧冠联赛时打进三球外，他在国家队层面也表现出色。

大卫在加拿大的世界杯资格赛中发挥了关键作用，他的五个进球是加拿大队目前在中北美世预赛积分榜上排名第一的部分原因。

他在对洪都拉斯的比赛中的惊人一击，让队友阿方索-戴维斯完全失去了理智，这表明了为什么世界上最大的俱乐部都在围观。

这位22岁的前锋已经成为足坛的顶级年轻明星之一，但现在大卫的任务是迈出下一步。

"对我们来说，目标是在里尔完成本赛季，但由于一些原因，这将是他在那里的最后一个赛季，"大卫的经纪人尼科-马夫罗马拉斯在12月告诉加拿大电台Tellement Soccerpodcast。

"我认为英超联赛对他来说是一个很棒的选择。我认为他也很喜欢西班牙，因为他喜欢控球的感觉和非常有技术的球员。”

"这两个联赛是他的重中之重，但我们并不排除任何可能性。你永远不知道巴黎圣日耳曼或意大利大俱乐部会不会送上报价。"

不过，将他从里尔挖走的费用不会很低，因为里尔2020年花费了3000万欧元才从根特将他签下，他们希望在球员身上赚到一笔。

预计4500万欧元的费用足以说服里尔放走大卫，不过，大卫本人显然渴望在英格兰踢球。

"我和里尔有合同在身。对我来说，最重要的事情是尽可能好地完成本赛季，"他告诉Telefoot。"之后会发生什么，我们走着瞧。”

"但英超联赛吸引了所有人。它是世界上最具竞争力的联赛。这是一个真正的好联赛。”

切尔西仍然对大卫感兴趣，在过去几个赛季一直密切关注着他，但交易将取决于今夏是否有高价球员离队，例如维尔纳和卢卡库。

利物浦和阿森纳也被提及为大卫潜在的下家，前者曾考虑在2020年签下大卫，但最终他们选择签下若塔。

与此同时，阿森纳也在寻找一名前锋，因为他们在1月份失去了奥巴梅扬。

新富豪纽卡斯尔也与大卫传出了绯闻，国米也是如此，他们的前锋劳塔罗-马丁内斯经常与其他俱乐部联系到一起。

而且，正如马夫罗马拉斯所说的，你永远不能排除巴黎出价的可能性，如果姆巴佩真的在今年夏天转会到皇马，他们肯定会寻求在前锋位置上面做文章的。

不过，在这一切到来之前，大卫在里尔还有很多事情要做。他们的法甲冠军卫冕战已经结束了，因为他们在积分榜上排名第11位，但欧冠联赛为大卫和里尔提供了一个不同于法国足球的平台。

拿下切尔西将会是俱乐部历史上最重要的时刻之一，里尔将需要他们最好的攻击手以最佳状态来实现这一目标。

"我们知道这意味着什么，"大卫在以三个进球帮助里尔赢得小组赛后告诉欧足联官网。"不仅对我们，而且对俱乐部，因为这是俱乐部第一次在小组赛中获得第一名。”

"我认为作为一名球员，无论你去哪里，你总是想在俱乐部留下你的印记。"

大卫已经在俱乐部留下了一个巨大的印记，将他们推向了法甲冠军宝座，他将在今年夏天以巨额转会费的形式留下另一个印记。

不过，现在的问题是，在他跳上今年夏天的年轻前锋旋转木马之前，他能把这笔费用推到多高。